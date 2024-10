Antonio Álvarez: "Yo saqué a Díaz; le estaba haciendo daño a Barcelona SC"

La salida de Damián ‘Kitu’ Díaz, triple campeón con Barcelona en 2012, 2016 y 2020, fue una decisión del presidente Antonio Álvarez. El titular del Ídolo reveló el sábado 19 de octubre detalles sobre la marcha del último 10 y capitán amarillo. Álvarez expresó que solo contará lo que sucedió si Díaz decide hacerlo.

“La única forma en que cuente lo que pasó es si el Kitu me motiva a hacerlo, porque lo haría quedar muy mal. No quiero romper ese código”, afirmó el presidente durante la Asamblea Ordinaria de Socios, que se desarrolló en el estadio Monumental.

Álvarez en su llegada a la Asamblea Ordinaria de Socios del sábado 19 de octubre. FREDDY RODRIGUEZ

La separación del jugador se produjo 40 días después de una conversación privada que ambos sostuvieron el 20 de julio, tras un amistoso contra 9 de Octubre en el Monumental.

“Le dije que el eje más importante de esta administración son los juveniles, que podía darle muchísimo a nuestros juveniles dentro y fuera de la cancha. Que me encantaría que fuera parte y que los ayudara a crecer. Me dijo: ‘perfecto, presi, linda charla’, luego me abrazó. A los 40 días, el Kitu Díaz salió del club”.

Damián Díaz tuvo dos etapas en Barcelona; la primera del 2011 al 2013 y esta última que, había iniciado desde el 2016 hasta agosto del 2024. Cortesía

Según Álvarez, Díaz “estaba poniéndose por encima de la salud del club” y agregó tener “pruebas contundentes” del hecho: “No puedo permitir eso, por más que él sea mi ídolo y por más que lo ame. Sea quien sea, Barcelona está por encima de todo el mundo”, agregó.

Por último, el directivo retó a Díaz a un debate en televisión pública para esclarecer quién está mintiendo en esta situación: “Si él quiere entrar en detalles, que rompa el código y cuando lo haga, lo comentamos. Si quiere, podemos hacer un debate en televisión donde hablemos él y yo con una declaración juramentada para ver quién está mintiendo”, cerró.

¿Cuándo se fue Damián Díaz de Barcelona?

Díaz abandonó Ecuador el pasado 11 de agosto rumbo al Banfield de Argentina en busca de nuevos desafíos. Sus 12 temporadas en el club, marcadas por goles inolvidables, gambetas y tres títulos nacionales, lo convirtieron en una leyenda del equipo.

