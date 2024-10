Matías Oyola: "El mal momento de Barcelona es responsabilidad de Ariel Holan"

No se guardó nada. Matías Oyola apunta que la mala situación que vive actualmente Barcelona, lejos de ganar la segunda etapa de la LigaPro, tiene un responsable principal: el técnico Ariel Holan, quien salió del club el 10 de octubre tras algunos malos resultados y un retroceso en el rendimiento futbolístico.

En entrevista con EXPRESO, el exjugador torero (2009-2021) señaló que Holan tomó malas decisiones para el equipo, como la salida de Damián Díaz y la relegación de uno de los capitanes, Xavier Burrai. Ambos futbolistas, por su historia y desempeño actual, aún pueden ser influyentes.

Además, Oyola considera que el presidente del club, Antonio Álvarez, debe salir a dar explicaciones sobre las “decisiones apresuradas” que se tomaron y la crisis futbolística que enfrenta el equipo. “Se tiene que hacer responsable y explicar todos los aspectos, porque todas las decisiones pasan por él”.

Matías Oyola considera que Díaz hace falta en Barcelona. Archivo

¿Qué pudo pasar para que el equipo no funcione en esta segunda etapa?

Con Ariel Holan, Barcelona terminó bien la primera etapa, incluso peleando por el título. Sin embargo, después, cuando había esperanzas de que el equipo mejorara, ocurrió lo contrario: involucionó y dejó de tener un buen funcionamiento. Todos los jugadores bajaron su nivel, lo que es responsabilidad del técnico. Creo que, tras un análisis, es claro que el mal momento del equipo se debe a Holan.

¿Holan no supo cómo manejar la plantilla?

El jugador puede tener altibajos, pero es difícil que un jugador que juega bien pierda sus virtudes. La dirección técnica, más allá de la táctica, debería potenciar al plantel. Holan no logró hacerlo.

Entonces, ¿tomó malas decisiones para el equipo?

El plantel que tuvo Holan era muy bueno. Como hincha y por mi experiencia como jugador, los cambios rápidos no suelen llevar a un buen puerto. Cuando la línea y los objetivos no están claros, es probable que haya conflictos.

Ariel Holan llegó a Barcelona el 29 de abril de 2024 y, tras malos resultados, el 10 de octubre salió del equipo. Archivo

¿Fue un error que sacara jugadores representativos?

Después de ver todo lo que ha pasado, primero a la interna se debió potenciar al equipo porque el proceso no tuvo mucho tiempo; no tenía mucho tiempo para hacer un diagnóstico y tomar decisiones drásticas de sacar a muchos jugadores que tenían un buen rendimiento, y el caso primordial es la salida de Damián Díaz y que haya relegado a Xavier Burrai.

¿Fue apresurada la salida de Díaz?

Por lo que hizo Damián en el club y representaba deportivamente en la actualidad, porque era una solución, su salida fue apresurada. Él estaba en condiciones para seguir en el equipo y lo demostró en Banfield hasta que, lamentablemente, se lesionó (fractura del maléolo externo de la pierna izquierda). El mal funcionamiento del equipo nos dio la pauta de que no fueron buenas decisiones.

¿Hace falta Kitu?

Son decisiones que nadie se esperaba, te lo aseguro que ni los jugadores. Y no solo la salida de Damián ha llamado la atención; la situación de Xavier (Burrai) es llamativa. A veces hay jugadores que deben dar un paso al lado porque los años ya les pesan, pero creo que de una manera tan repentina no estuvo bien; no se lo merecía porque deportivamente era determinante en el equipo. Debieron esperar al final de la temporada para hacer una evaluación y tomar una decisión.

Matías Oyola y Xavier Burrai ganaron el campeonato ecuatoriano en la temporada 2020. Archivo

¿Díaz hubiese sacado al equipo del mal momento?

En este tipo de situaciones, cuando no se consiguen los resultados, los jugadores grandes son los que tienen la responsabilidad y orientan al cambio, quienes llevan el peso de lo que significa este club, que tiene la presión de los hinchas por su historia. Dentro de la cancha, los mayores se hacen cargo de esas presiones. No podemos inculcar que esa presión les caiga a los jóvenes que han salido. Sacar grandes jugadores, que en instancias decisivas son importantes porque ya las han vivido, es necesario para sacar adelante el equipo y hoy en día Damián no está y Xavier tampoco.

¿Por qué considera que Burrai fue relegado?

No entiendo por qué se le sacó la cinta de capitán cuando él se lo ha ganado con sus actuaciones y su profesionalismo. De esa manera, también influye mucho en lo emocional del jugador, no solo en lo futbolístico. El técnico no logró sacar la mejor versión de los jugadores. Puede que las decisiones del técnico más bien fueron de apartarlo más que incluirlo y que no sea parte de la solución. Más allá de que Holan sea un buen estratega, creo que hoy en día uno tiene que ser un gran entrenador en la parte emocional de cada jugador, y el déficit del técnico fue ese.

Burrai tuvo malos momentos, pero supo superarlos en el pasado.

Xavier ha estado acostumbrado a ser el mejor desde su llegada al equipo. Siempre ha tenido un rendimiento regular. Se ganó la convocatoria a la selección de Ecuador y la capitanía en Barcelona. Y por conocimiento, puedo decir que él significa mucho para el plantel. Todos pueden tener altibajos, pero la gestión de las emociones y relaciones interpersonales deben ser buenas; tener un gran acercamiento para sacarle el máximo rendimiento, pero Holan no tenía eso. Cuando hay una buena empatía, el jugador se tira de cabeza por el técnico, pero cuando hay problemas y el jugador tiene una situación de incomodidad, no da su mejor versión y eso es lo que sucedió en el equipo.

Burrai es su amigo ¿Cómo lo ha visto por esta situación?

Cuando nos vemos, tratamos de no hablar de fútbol y hablamos de la familia. Xavier vive para el club, porque es un gran profesional y se desvive en los entrenamientos. Y no solo eso; afuera también se mantiene entrenando. Pero, sin lugar a dudas, él está padeciendo la situación del club y es uno de los primeros que quiere ayudar para que el equipo vuelva a ganar copas. Pero cuando la conducción no es la indicada, el proyecto no funciona.

¿El presidente debe explicar la salida de los jugadores y el mal momento del club?

No han manifestado nada sobre las salidas y, sin lugar a dudas, tiene que haber una explicación. En este caso, ni Antonio Álvarez (presidente de Barcelona) ni Holan dieron una explicación. Todos los hinchas queremos saber el porqué de la salida de Damián. Antonio, como presidente, se tiene que hacer responsable y explicar todos los aspectos, porque todas las decisiones pasan por él, en lo económico, deportivo, etcétera.

¿La directiva tomó malas decisiones?

Las decisiones no fueron apropiadas; creo que se tomaron algunas que terminaron en lo adverso. Por ahí no tiene un director deportivo, quien debe darle una bajada de línea a los dirigentes. Para mí, es vital que cuente con un director deportivo porque sabe sobre el tema. Las decisiones no las debe tomar puramente el técnico y los dirigentes; el club necesita un director deportivo que tome buenas decisiones, y estas no han sido buenas porque lo marca el presente del club.

