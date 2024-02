Aníbal Leguizamón: “La exigencia es mayor por no tener copa internacional”

Aníbal Leguizamón tiene ya cuatro temporadas en Emelec y contrato termina en junio de este año. Aún no habla de renovación.

Llegó en 2019 a Emelec y desde entonces pasaron zagueros como Luca Sosa, Leandro Vega, Eddie Guevara, Marlon Mejía; de todos ellos, solo él ‘sobrevive’. Y es que para Aníbal Leguizamón decir que jugó una final con el Bombillo, y que se convirtió en un referente del equipo, al punto de ser uno de los capitanes en los últimos años, es motivo de orgullo; de ahí que hablar que su contrato con el club vence en junio y que aún la dirigencia no le ha planteado una renovación, es una mezcla de sensaciones.

Emelec realizará la Explosión Azul en Cuenca Leer más

En diálogo con EXPRESO, el argentino, de 32 años, se confiesa y dice que quiere quedarse, que es feliz en Guayaquil, pero es consciente de la fallida campaña pasada, algo que ya es una asignatura pendiente no solo para él, sino para toda la plantilla.

¿Cómo siente que terminó el 2023 en lo individual?

Creo que bastante bien. Haber sido considerado en el Once Ideal de bronce de la gala El Pro (premios a los mejores de la LigaPro 2023) fue muy satisfactorio. La defensa en general, no solo yo, sostuvimos el arco en cero varios partidos. Fue un año duro: sí; difícil, pero en lo personal fue muy bueno y lo pude terminar con un gol mío en una victoria.

Su contrato termina en junio, ¿se ha sentado a hablar de su renovación con Emelec?

Hasta ahora, formalmente, no me ha llegado nada. Tuve una charla con Óscar (Cortés), el gerente deportivo, pero no más que eso. Mi cabeza está centrada en el día a día. Soy consciente de que mi contrato termina en junio y mi familia también; sin embargo, será lo que tenga que ser, Dios dirá. Mientras tanto, nosotros vamos a disfrutar del club y lo felices que estamos en este país. Dependerá del club.

¿Existe alguna complicación para un acuerdo?

No, para nada. Mi familia y yo estamos felices en Guayaquil. Mi hija menor es ecuatoriana y las ganas de uno siempre están. Dios dirá.

El defensa central Aníbal Leguizamón (c), titular inamovible en Emelec, se fracturó la nariz en 2023. Archivo

A Pedro Ortiz y Luis Fernando León, sus duplas, se les terminaba antes el contrato, ¿temió su renovación?

Obviamente, siempre quise que continúen y lo lograron por mucho más tiempo. Juntos logramos una conexión bastante importante, que no es fácil en el fútbol.

¿Considera que el equipo tiene más afianzado el esquema que quiere plantear el DT Hernán Torres?

Emelec anunció fecha para dar a conocer su camiseta en la temporada 2024 Leer más

Sí, este año arrancamos de muy buena manera. Delfín (en el Capwell) fue el primer amistoso. Ahí se mantuvo la solidez defensiva, el orden, la estructura, pero a la vez un buen pie y tenencia de balón, algo que poco a poco vamos puliendo. Creo que va a ser un buen año para el equipo.

Se fueron muchos y llegaron muchos, ¿qué jugador lo deslumbró?

Creo que cada uno tiene lo suyo. El Emelec de este año es un plantel de mucha jerarquía, jugadores con mucha experiencia, que han vivido cosas importantes con instituciones grandes a nivel mundial, eso hará que enriquezcan todo. Además, hay una buena mezcla de jóvenes que tienen mucho que aprender de los experimentados que marcarán el camino.

¿El equipo se ha sentado a hablar con ustedes para hacer un borrón y cuenta nueva, tras un difícil 2023?

Sí, el año pasado nos planteamos salir de la situación (peligro de descenso) y lo logramos. Hoy, con el cuerpo técnico, el objetivo está claro, nos armamos para pelear la LigaPro; ahora es una obligación del club y de los jugadores... Al no tener copa internacional, la exigencia será aún mayor.

¿Cuál fue la diferencia de la pretemporada 2023 con Miguel Rondelli y ahora con Torres?

Cada uno tiene su forma de trabajar, eso no quiere decir que sea mejor que otra. Con Hernán, hemos encontrado una forma de trabajo que al equipo le sentó muy bien y de a poco vamos a ir soltándonos, conforme vayan pasando los amistosos. Él nos pide y nos exige el orden y tenencia de balón.

¿Qué conclusiones saca de los amistosos 2024?

Emelec: Jaime Ayoví renueva y peleará Facundo Castelli la titularidad en 2024 Leer más

Que hay un equipo que tiene cabeza para jugar y que, a pesar de no hacer goles en el primer tiempo (en el Capwell), nunca perdió la calma y supo golpear en el momento justo.

Deportivo Cuenca, rival de la Explosión Azul y primer partido de LigaPro 2024. ¿Cómo lo analizan?

Estamos conscientes de las tres primeras fechas, pero seguimos en la etapa de preparación; vamos de a poco.

Noboa es un referente en Emelec, ¿ha podido conversar con él?

Claro. Es un orgullo para nosotros tener un compañero con la carrera que ha hecho y la jerarquía que tiene. Él ama a este club, ojalá lo disfrute terminando el año con el campeonato. Personalmente, nos ha contado su experiencia en Europa y toca aprender de él, del gran ser humano que es y de su calidad. Es un jugador que impone presencia en la cancha.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!