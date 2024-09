Aníbal Leguizamón: ¿Cuál es la cifra que le adeuda Emelec?

El argentino dijo que no perdonará al Bombillo. EXPRESO tuvo acceso al informe de gestión del Bombillo y constató los valores

Aníbal Leguizamón salió de Emelec porque no lo inscribieron en la segunda etapa de la LigaPro.

Con la salida de Aníbal Leguizamón, Emelec perdió al capitán del equipo y uno de los referentes en la defensa. Y, para colmo, tendrá que aflojar un ‘billetote’ para saldar la deuda que mantiene con el argentino.

EXPRESO tuvo acceso al informe de gestión del Bombillo, que se entregó a los socios en la asamblea ordinaria del pasado 30 de julio, y según las obligaciones pendientes con los jugadores, a Leguizamón le adeudan $ 205.000,00.

Estos valores corresponden a la cuota del pase del defensor, quien llegó al equipo en 2019, los premios garantizados hasta junio de la temporada 2022 y el sueldo de diciembre, indica el documento.

El monto inicial sumaba $ 285.000,00 y, hasta la actual campaña 2024, solo se le había abonado $ 80.000,00, por lo tanto, queda el saldo pendiente de $ 205.000,00.

Entre las temporadas 2019 y 2024, Aníbal Leguizamón disputó 156 partidos y registró 7 anotaciones en Emelec. Archivo

RECLAMARÁ LO ADEUDADO

Leguizamón renovó su contrato con Emelec hasta la campaña 2027, el pasado 31 de mayo de 2024. Sin embargo, el 20 de agosto salió del Bombillo y fichó por Belgrano de Córdoba.

El exgerente deportivo de los azules, Luis Idrovo, reveló que el defensor argentino cambió de equipo porque la dirigencia, que es liderada por José Pileggi, no lo inscribió a tiempo para la segunda etapa de la LigaPro.

“Qué triste que estaba Aníbal por irse de esa manera. Yo hablé con él y me dijo: ‘no puede ser posible que me vaya por un error de no haberme inscrito a tiempo, si desde abril acordé mi renovación’”, contó Idrovo en sus redes sociales.

Además, acotó que Aníbal no le perdonará la deuda al Foco.

“Le deben un poco de plata y me dijo que: ‘no se terminó mi contrato hasta 2027, pero no le voy a regalar ni dos reales a Emelec’. Súmenle una rayita más al tigre por lo que se viene... Lamentablemente, Emelec está mal dirigido”, advirtió.

SE SUMA OTRA ‘CULEBRA’

El Bombillo tiene que pagarle $ 99.000,00 a Alexis Zapata, quien reclamó estos valores a través de una demanda ante la FIFA, luego de que la dirigencia del equipo no apelara la resolución inicial del ente (le dio la razón a Zapata), que podía realizar hasta inicios de septiembre de 2024.

El documento de la FIFA indica que la deuda con Zapata, quien salió del equipo a finales de la temporada 2023, son por sueldos que corresponden a 2022 y 2023 y el interés del 5 % anual.

Alexis Zapata exige el pago de $99.000,00. Archivo

El especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, acotó que Zapata, al ver que Emelec no apeló la resolución inicial, también accionó un nuevo pedido de prohibición de registro de jugadores.

Un directivo que fue parte del periodo de Nassib Neme (2011-2022), quien pidió no se revele su nombre, aseguró a EXPRESO que la deuda con Zapata se generó durante el mandato de José Pileggi, porque la directiva de Neme dejó saldados los sueldos de los jugadores hasta septiembre de 2022, porque a inicios de noviembre del mismo año, Pileggi ya asumió el mandato tras ganar las elecciones.

“Todos los valores mandados a pagar por FIFA corresponden a la actual administración. La dirigencia del presidente Pileggi no pagó, por eso demanda Zapata”, manifestó la fuente.

Por inscribir jugadores cuando lo tenía prohibido por la FIFA, entre octubre y noviembre de 2023, tras deudas con el uruguayo Nicolás Queiroz (2018 y 2019 estuvo en Emelec), la FIFA sancionó al Foco sin poder fichar hasta finales de 2025.

Este medio de comunicación se comunicó con el presidente de Emelec, José Pileggi, para conocer cómo abordará la deuda con Leguizamón y Zapata, pero hasta el cierre de esta edición, las 16:00 de ayer, no hubo respuesta.

