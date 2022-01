Con un encocado de mariscos y un viaje en compañía de su esposa Isabela y su hija Oana, de 4 años, a las playas de Cancún, México, Aníbal Chalá celebró después de ganar con Atlas, de México, el Torneo Apertura de la LigaMX, el pasado 13 de diciembre de 2021. El lateral izquierdo ecuatoriano dice que no destacó en el Dijon de Francia (2020-2021) porque se infectó de COVID-19 y sufrió una pubalgia, que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas. Por eso se perdió el partido más importante de la campaña pasada, contra el PSG de Neymar y Mbappé.

- ¿Cómo se ha sentido en Atlas?

- Fue algo muy importante la manera como me acogieron, por eso es que logré adaptarme rápido y me gané la confianza del entrenador Diego Cocca. Hubo un gran grupo, uno de los mejores que me ha tocado. Pasamos mucho tiempo encerrados sin ver a nuestras familias (por la pandemia de la COVID), pero cada uno sabía lo que queríamos, el legado que anhelábamos dejar.

- Es notorio, pues se vino su primer trofeo en México.

- Es una alegría inmensa, es algo por lo que pasan muchos jugadores que no están en su país. Alzar una copa afuera es una alegría que te deja sin palabras. Todavía sigo tan emocionado que continúo gritando y celebrando. Mi hija Oana era la más emocionada porque ella fue la que más corrió y gritó en la celebración. Ella se metió a la cancha para festejar (entre risas).

- ¿Cómo lo festejó?

-Con mi esposa Isabela y mi hija nos metimos al estadio a celebrar (venció en penales a León). Luego con mi familia nos fuimos a Cancún porque extrañábamos la playa.

El regalo de mi señora fue su respaldo y motivación. Eso sí, luego de la fiesta mi esposa me hizo un buen encocado, con ese plato hasta recuperé las energías que gasté en los partidos (entre risas). Mis logros y felicidad son de ellas dos.

Mi idea es regresar al fútbol europeo, pero si me toca quedarme acá (en México) lo hago sin problema.

- Después de 70 años Atlas volvió a ser campeón, fue una locura esa celebración...

- Imagínate todas esas ganas que tenían de celebrar. Eso fue una locura completa. Saliendo de la celebración nos encontramos con muchos hinchas que nos esperaron hasta la madrugada para felicitarnos. Ni salíamos del estadio (Jalisco de Guadalajara) y ya nos tenían todo preparado donde celebramos, tuvimos hasta un concierto en vivo. Varios días después seguíamos festejando con los hinchas.

- ¿Por cuánto tiempo tiene contrato con Atlas?

- Firmé cuatro años con ellos. Antes de llegar acá tenía contrato con Toluca y querían venderme. Ya tenía cerrado un acuerdo con un equipo de Rusia, pero se cayó por un tema económico. Después un equipo de Israel también apareció. Fueron pasando las ofertas y no se concretaban, por eso que llegué a Atlas cuando iban por la jornada 12 (2 de octubre de 2021), ya vine para los partidos finales.

- ¿En la temporada 2020-21 jugó en el Dijon, de Francia, ¿cómo evalúa su paso por esta liga?

-Fue una bonita experiencia, pero me quedó un sabor agridulce. Sé cuál es mi potencial y en mi caso no me pude quedar por el tema de la pandemia. Cuando venía siendo titular me enfermé de COVID, eso fue en la jornada ocho de la liga cuando enfrentamos al PSG (el 24 de octubre de 2020), el mejor partido de la temporada. Esto me dejó afuera de las canchas casi tres meses. Luego volví sin ritmo y una lesión me dejó un mes más sin jugar. Justo no estuve presente en los partidos ‘pepa’ en los que tenía que demostrar para que hagan la opción de compra. Igual no descarto la posibilidad de volver a Francia.

- ¿Piensa en una revancha europea?

-Sí, de hecho vine a Atlas para tomar un impulso, agarrar fuerzas y volver a salir a Europa. Me quedé con esa pica de seguir allá. Estoy pensando en Europa, pero enfocado en Atlas.

- ¿Cómo fue vivir en Francia?

- Uno toma estas decisiones sabiendo los riesgos que se debe correr. Sabes que te vas a encontrar con otra cultura, gente e idioma, pero como fui decidido y enfocado me adapté rápido. Estaba de lo más contento porque estaba estudiando el idioma y mi hija asistía a la escuela. También me ayudó que mi representante Oswaldo Minda se quedó conmigo hasta que estuviera bien instalado, se quedó por casi dos meses.

- ¿Qué tal la cocina francesa?

-Ni de chiste me comí los platos con caracoles que comen allá. Eso no los podía ni ver, por eso solo comía en mi casa (entre risas). Mi esposa me cocinaba todos los ricos platos de mi Ecuador. Ya cuando salíamos a comer a un restaurante me pedía un salmón o algo que conociera. Allá cuando jugábamos de local no se concentraba, por eso me acostumbré a comer en mi casa.

- ¿Sus aspiraciones con la Tricolor?

- Sé que voy a tener la oportunidad de estar en la selección. Es difícil porque actualmente tiene muchos jugadores de gran nivel, pero nada es imposible. En mi mente está ganar nivel para ser llamado. Estoy en el radar de la selección desde que estaba en Francia porque llegaba el bloqueo (reservar al futbolista para la selección de sus país). No he podido conversar con el entrenador Gustavo Alfaro, pero siempre me está convocando.