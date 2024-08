Angie Palacios: "Hace un mes tuve una lesión, pensé que todo se había acabado"

Guerrera, fuerte e inspiradora, las palabras quedan cortas para describir a la halterista ecuatoriana Angie Palacios, quien la tarde de este viernes 9 de agosto consiguió la primera medalla de bronce para Ecuador en unos Juegos Olímpicos. Hizo historia, luego de superar una grave lesión que estuvo a punto de dejarla por fuera de competencia.

Tras su participación en la división de los 71 kilogramos, Palacios habló con José Alberto Molestina de RTS y reveló que previo al inicio de los Juegos Olímpicos se vio afectada con una lesión en su columna que le impidió entrenar durante dos semanas.

Angie Palacios: seis minutos con el récord olímpico en arranque Leer más

Te invitamos a leer: Angie Palacios se sube al podio olímpico con la medalla de bronce en París 2024

Palacios reveló que hace poco sufrió una lesión

"He venido por un proceso muy duro, hace un mes tuve una lesión facetaria en la L5 y S1 (vértebras), la que me impidió seguir con mis entrenamientos. En ese momento pensé que todo se había acabado, sin embargo, las personas que estuvieron a lado mio me dieron la fuerza para seguir".

La medallista tricolor contó que tuvo que modificar sus entrenamientos debido a la lesión: "Veníamos muy bien, de Ecuador veníamos haciendo muy buenas marcas y debíamos seguir con el mismo ritmo en España. Lamentablemente surgió este duro momento, sin embargo, hay que atravesarlos y luchas hasta el final", finalizó Palacios.

El bronce de Angie Palacios es el primero en la historia del deporte ecuatoriano. ¡ORGULLO!

Para contenido exclusivo: SUSCRÍBETE AQUÍ.