Ángel Mena ya empezó a demostrar su nivel con Orense

Entre los refuerzos top de los equipos de la LigaPro para 2025 figura el nombre de Ángel Mena, quien tras ocho años en México, regresó al país. El jugador de 37 años está llamado a ser uno de los líderes de Orense y a aportar su experiencia, asistencias y goles.

Y ya empezó a demostrar su nivel en los juegos de pretemporada en los que ya se estrenó como goleador ante Delfín y Guayaquil City. “El balance de la pretemporada ha sido positivo, han sido partidos que nos han servido para conocernos. El marcar goles te da un plus porque ganas confianza”, señaló Angelito.

Agregó que el cariño que ha recibido en su retorno al fútbol ecuatoriano le ha motivado para entrenar con fuerza en busca de mantener el alto nivel que le permitió ganar cuatro títulos en su paso por los clubes aztecas.

“Es algo lindo que me den el reconocimiento, que me den el valor después de tantos años fuera del país, llegar y que me reciban de esa forma es muy emotivo. Son cosas que sirven para saber las exigencias que se vienen por delante. La responsabilidad que tengo al venir a este club y poder representarlo”, analizó Mena.

El extremo resaltó que su objetivo es ser protagonista con el equipo bananero en la LigaPro e ir pasando etapas en la Copa Sudamericana. En la primera fecha del campeonato nacional, Orense visitará el sábado 15 de febrero, a las 19:00, a Macará en el estadio Bellavista.

