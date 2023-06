Jugando como titular, el futbolista ecuatoriano Ángel Mena se proclamó campeón de la CONCACAF Champions League que se disputó la noche del domingo 4 de junio, luego de que su equipo, el León FC, venciera 1-0 en el partido de vuelta a Los Ángeles FC, apara dejar un global de 3-1.

El título le da al equipo mexicano la clasificación al Mundial de Clubes FIFA.

Si bien Mena tuvo presencia, en las 'fieras' también juega el tricolor Byron Castillo, quien vio el partido desde la banca, pues pasará a Pachuca en las próximas semanas. En tanto que en los Los Ángeles FC juegan también Diego Palacios y José Cifuentes.

"Dejo el torneo muy alegre. Tenía entre ceja y ceja el título, sin embargo no pasé mi mejor momento a inicios de temporada, debido a que sentí mucho dolor después de no haber jugado ni un minuto en la Copa Mundial de Qatar 2022", confesó Mena.

“Fue un bajón anímico fuerte después del Mundial... No había hablado del tema. Así son las cosas, así es el fútbol y hay que aprender a convivir. Me propuse retomar el nivel al que la gente estaba acostumbrada y lo fui agarrando con el transcurrir de los partidos. Me enfoqué bastante en este torneo, que nos había sido esquivo, y ahora lo conseguimos”, sentenció.

El jugador ecuatoriano Jordan Sierra acaba un ciclo en nuevo equipo mexicano. Archivo

El volante tricolor Jordan Sierra le puso fin a su etapa en el Fútbol Club Juárez de la Liga MX con una publicación en redes sociales. “Gracias por todo Juárez, gracias a cada una de las personas que estuvieron siempre conmigo en este corto proceso; me hicieron sentir en casa. Gracias afición por el apoyo siempre”, escribió el jugador una vez terminado el Torneo Clausura 2023.

Con 26 años de edad, Sierra definirá en los próximos días su futuro luego de pasos por equipos como Manta FC y Delfín SC en Ecuador; así como Lobos Buap, Querétaro, Tigres, Toluca y FC Juárez de México.

Joffre Escobar antes del Deportivo Pasto pasó por el Sporting de Perú. Archivo

Jugando con los ecuatorianos Billy Arce y Joffre Escobar al cambio, el Deportivo Pasto enterró el fin de semana sus posibilidades de llegar a la gran final tras naufragar y perder 1-0 ante Alianza Petrolera en la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay o primera división de Colombia.

Saldaña fue el autor del gol celebrado por los locales, que además les sirvió para pasar a ser líderes de su cuadrangular; superando al tradicional Atlético Nacional.

Los dos futbolistas ecuatorianos iniciaron en el banco de suplentes del Deportivo Pasto, pero tanto Billy Arce como Joffre Escobar ingresaron al campo a los 74 minutos, para tratar de ayudar en procura de un empate que no llegó.