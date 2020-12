Ángel Gracia: Dueño de la zurda más letal de LigaPro

“Si la pelota pasa la barrera es gol. Ahí sí, chao”. Ángel Gracia se convirtió, en este 2020, en un ejecutante letal de tiros libres. Su zurda ha sido el terror de los porteros en el fútbol ecuatoriano y ha podido finalizar compromisos con joyas que se desprendieron de su pierna y terminaron en el fondo de la red.

Con 31 años explicó a EXPRESO cuál es su secreto para ejecutar el efecto Gracia, esa parábola tan particular que su zurda desarrolla: “Siempre la pelota para darle a la válvula. De ahí tres pasos para atrás, diagonal a la pelota, espero el pito del árbitro y luego le pego al arco. Si pasa la pelota, pasa la barrera y es gol. Ahí sí, chao”.

Ese estilo y golazos que nos ha regalado Gracia con su pegada tiene un origen y se desengrana en Urdenor 2, en el norte de Guayaquil. Si bien el manabita nació en Pedernales, con apenas tres años vino con su familia al Guayas, donde empezó a alimentar su sueño de ser profesional.

“Desde pequeño me gustó el fútbol. Siempre quise llegar a jugar profesionalmente. Recuerdo que me escapaba de la casa y cerca había una cancha, todos los días íbamos a jugar y a patear. Siempre llegando a la casa, ¡pum! llegaba el palo. Nos pegaban porque salíamos sin permiso, desde la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Pero a pesar de tanto golpe, estoy agradecido porque de algo valió tanta escapada y ser uno de los mejores pateadores de tiro libre de ahora”, cuenta entre risas el zurdo manabita.

Ángel Gracia marcó tres goles de tiro libre en este 2020. Christian Vinueza / EXPRESO

Aunque de chico no recuerda un jugador en concreto de tiros libres que lo haya motivado, tiene claro, en el desarrollo de su carrera, que dos jugadores nacionales lo incentivaron a perfeccionar su tiro: David ‘Cholo’ Quiroz y Michael ‘Gambetita’ Arroyo.

“Siempre David Quiroz. Era uno de los que mejor pateaba, por su potencia y colocación. Otro grande es Michael Arroyo. Del fútbol ecuatoriano, el que más me gusta como juega y creo que tenemos la misma pateada, pero él con derecha (ríe). Con Michael siempre que chateamos le digo que es un crack por sus tiros libres y tengo una buena relación con él ahora”.

Gracia rememora que desde sus primeros pasos con Fedeguayas tenía estas ganas por pulir su ejecución de tiro libre. Un factor clave fue la confianza que le otorgaban los entrenadores.

Ángel Gracia es jugador libre y aún no tiene asegurado su futuro. Christian Vinueza / EXPRESO

“Tenemos una anécdota con Mario Quintana. Él siempre cobraba los tiros libres en River Ecuador y el profe Humberto Pizarro quería los pateé. Estuvimos discutiendo con Quintana para un tiro libre y él no me quería dejar patear, aunque el profesor le decía que me deje. Tuvimos una pequeña discusión, al final disparé y anoté, pero todo quedó ahí. Hoy es mi gran amigo. Pero sino hubiese sido por el DT, no pateaba. Siempre me dio la confianza de patear tiros libres”, recordó.

Y a partir de allí, los golazos que empezó a dibujar Gracia en el campeonato venían por esa vía. Equipo al que Gracia llegaba, equipo que, al menos, registraba un gol.

Marcó en su paso por Liga de Loja, Fuerza Amarilla, El Nacional, Aucas y ahora Guayaquil City.

De hecho, el cuadro de Pool Gavilánez gozaba de varios grandes cobradores como Michael Hoyos, Gabriel Cortez y Fernando Gaibor, sin embargo, cuando Gracia tomaba la pelota sabían que ese es su momento.

La confianza me la ha brindado el equipo (City), como saben que practico, me han dado ese respaldo. Si le pego bien es medio gol, dicen los amigos.



“El que no practica algo no puede ser bueno. Siempre me quedo todo los días practicando con Hoyos, Loco Cortez y así uno va puliendo día a día ese don que Dios le dio. Como les digo a los chicos, practicando cada entrenamiento y agradecido con Dios por ese talento”, agrega.

Gracia sabe que cuando se perfila para un cobro, del otro lado está su familia y su esposa, quien graba cada uno de sus tiros, aunque estos no terminen en la red.

“Mi esposa siempre antes de un partido me dice que espera mi gol y se pone a grabar cuando voy a patear un tiro libre y me molesta cuando no los hago, ‘por gusto me haces grabar’, me dice, ‘ya va a salir mi amor’, le digo. Cuando llego, la mayor alegría es abrazar a mis hijas y su felicitación. Eso me llena de orgullo. Cuando las cosas van bien en el hogar se reflejan en el campo”, cerró.