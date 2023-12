Andrés Ricaurte: "Nunca dudé en venir a Emelec; creo en el proyecto 2024"

El primer fichaje de Emelec para la temporada 2024 llega desde Colombia. Andrés Ricaurte, de 32, es un volante creativo con una larga trayectoria en el fútbol de su país y que también ha destacado en la Major League Soccer (MLS).

Ricaurte llega por pedido del técnico Hernán Torres, quien tiene una particular historia con el nuevo ofensivo del Bombillo. Ricuarte habló con EXPRESO de lo que se proyecta en el 2024 con el Foco y hasta de la situación de inseguridad que vive Guayaquil.

- ¿Cómo se enteró de la propuesta de Emelec?

- Fue todo directo con Óscar Cortés (director deportivo del equipo). Él me contactó y a partir de allí empezamos a conversar. Obviamente también hablé con el presidente José Pileggi la semana pasada y pude conocerlo un poco y saber del proyecto del club.

- ¿Le resultó difícil aceptar la propuesta, conociendo que Emelec no viene de una buena temporada?

- No fue tan difícil. Cuando me mencionaron que era Emelec, me pareció muy atractivo. Además de tener de nuevo una oportunidad para ir a jugar fuera de Colombia, es un reto muy especial en un momento de mi carrera que seguramente me va a ayudar a crecer, no solo en lo profesional, sino en lo personal. Todo fue muy llamativo y se dio relativamente fácil.

- El Bombillo no estará en un torneo internacional tras 15 años, ¿le hablaron del reto de volver a clasificar al equipo?

- Sí. El objetivo de entrar a un torneo internacional es seguro en 2024, así como el de pelear por el título nacional. Y es que esos son los deseos de los hinchas de los clubes grandes. Sinceramente creo que es una oportunidad bonita para revertir situaciones que este año no salieron tan bien; es volver a poner el nombre de Emelec en lo más alto y estar a la altura de esas exigencias para ayudar al equipo a conseguir los objetivos propuestos.

- En 2023 hubo actos de indisciplina en el equipo y atrasos en los pagos de los sueldos, ¿esto no le hizo dudar de venir aceptar la oferta?

- No. Personalmente hay mucha credibilidad con las personas que hablé; con Óscar especialmente... Todos los clubes pasan por momentos de dificultad. Yo creo que es parte de los jugadores ayudar a los clubes para que salgan de este tipo de momentos. En ningún rato dudé; creo en lo que me han ofrecido y estoy convencido que con el liderazgo de Hernán (Torres) vamos a conseguir cosas muy buenas.

- ¿El técnico de los azules ya lo dirigió antes?

- Sí, tuve la suerte de que me hizo debutar cuando estaba en las Águilas Doradas, allá por la temporada 2012. Después de eso lo enfrenté varias veces, sobre todo cuando él dirigía a Deportes Tolima. Hernán es un gran entrenador, perfeccionista y muy exigente con el trabajo de sus jugadores. Ya desde la parte humana es una excelente persona, seguramente están aprendiendo mucho los que están siendo dirigidos por él y yo seguiré aprendiendo más de lo que ya me enseñó.

- ¿Cuáles son sus sensaciones de cara al nuevo año con Emelec?

- Desde ya siento mucho deseo de estar allí, vivir ese momento para que la gente pueda disfrutar el juego, que al final es el objetivo que uno tiene como futbolista. Además, quiero ayudar al equipo para que cumpla todos sus objetivos y así el hincha pueda estar tranquilo y feliz. Llevaré el dorsal 10, pero independiente del número que uno lleve tiene que tener el compromiso y la personalidad para demostrar por qué ha sido contratado por el club y espero estar a la altura de la exigencia.

El único equipo extranjero en el que militó Andrés fue en el FC Dallas de la MLS entre 2020 y 2021. Cortesía

- ¿Cómo tomó la familia este cambio a Ecuador?

- Desde que me casé, mi esposa sabe que arrancamos (viajamos) y ella siempre ha estado dispuesta a arrancar donde sea. Estamos muy ilusionados de conocer otra cultura y vivir en Guayaquil. Mi esposa sí ha googleado bastante de Guayaquil y ha visto que es una ciudad muy bonita.

- Guayaquil pasa por un momento de seguridad delicado, ¿hablaron de esto?

- Es una situación no solo de allá, nosotros también la vivimos mucho en Colombia. Y la verdad es una lástima que tengamos que pasar por estas situaciones. Acá en Medellín también pasamos por algo así en el día a día; solo resta tener precauciones, reconociendo siempre que son más los buenos que los malos.

- Alfredo Arias lo dirigió a usted este año en Independiente de Medellín, ¿conversaron sobre Emelec?

- No... tuve la suerte de estar al lado de él y aprender muchas cosas de su conocimiento, pero con quien hablé de Emelec fue con el preparador físico, Ignacio Berriel, y ni siquiera lo hablamos ahora, sino hace dos meses cuando no tenía idea que yo ficharía por Emelec. Me estuvo contando de su experiencia como parte del cuerpo técnico de la institución y me habló muy bien del equipo y la ciudad. Entonces fue una conversación de esas sin sentido que uno va teniendo por conversar de algo y me terminó contando de su paso por allá.

- Si bien llevará el dorsal 10, en el DIM jugó mucho de 8 y hasta de 5, ¿le han dicho en Emelec de qué jugará?

- No, sin embargo yo creo que el profe ya tiene conocimiento de que me he desempeñado tanto de volante creativo o volante interior, también al lado del 5, ya será una decisión de él de ubicarme donde le venga mejor al equipo.

- ¿Conoció algo del Clásico del Astillero?

- He visto videos sí, y resúmenes de los Clásicos. Es un partido que me gustaría jugar.

