Andrés López: “Ante Emelec nos jugamos el partido de la temporada”

Andrés ‘Pollo’ López ha jugado 500 partidos oficiales, la mitad de ellos con la camiseta del Deportivo Cuenca. Esta semana ha sido histórica, pero todavía le falta un reto más: conseguir el boleto para la Copa Sudamericana para su D. Cuenca ante Emelec en el Capwell.

López, que ha jugado Libertadores, Sudamericana, Copa Ecuador y Serie A, llega a los 250 partidos con la camiseta colorada. Siempre manejando un perfil bajo, el jugador nacido en Gualaceo habla de lo que ha sido su carrera deportiva.

-¿Una semana especial para el Pollo?

-Ha sido una semana mega especial. Jugué mi partido número 500 y lo hice con el equipo con el que arranqué mi carrera, ante el equipo que debuté. Y de los 500 encuentros, la mitad ha sido con el Deportivo Cuenca. Estoy agradecido con Dios, la vida y el Cuenquita, que me abrió las puertas del fútbol profesional.

-250 partidos con el Cuenca... una gran producción.

-Es una gran producción, porque debuté a los 17 años. Con el Cuenca han pasado 13 años y siempre jugando de titular, es una bendición. Ahora soy jugador histórico del club, pero me sirve para seguir creciendo, debido a que cada día se aprende más. Espero que haya Pollo López para rato.

Andrés López rodeado de toda su familia, el mejor apoyo siempre. Cortesía

-Pero el partido 251 puede ser histórico al buscar la Copa Sudamericana ante Emelec en el Capwell.

-Es el partido del año, define muchas cosas, porque nos puede dar el paso a Copa Sudamericana, ante un rival que no ha tenido un buen año. Será un partido durísimo con un Emelec que es fuerte en su casa. Hay un detalle extra: a inicios de año nos tocó eliminarnos con ellos en la Copa Sudamericana. Ahora vamos en busca de la clasificación.

-Se juegan todo el año en el Capwell.

-Nos jugamos todo el año, dependemos de nosotros mismos. El grupo está enfocado en lo que buscamos.

-De Gualaceo para el mundo. Ha sido una buena carrera deportiva.

-Amo a mi Gualaceo, mis padres y familiares viven allá, me ha gustado hacer conocer a mi tierra a nivel del fútbol. Uno nunca se olvida de dónde viene.

-Salió del Cuenca para volver después con más experiencia.

-Salí del Cuenca y fue para crecer, para tener más experiencia. Fueron lindos los años en Católica y Liga de Quito y regresar al Cuenca fue muy bueno. Hoy tengo mucha experiencia y eso me sirve de mucho, pero cada día se aprende más.

-Usted siempre ha sido de bajo perfil, sin problemas extrafutbolísticos.

-Siempre he sido así, es mi forma de ser, tratando de ser sencillo en todo y buena gente. Eso es importante en esta carrera. Sé lo que se debe hacer y las cosas que no.

En el 2023 regresó Andrés ‘Pollo’ López a su Cuenquita. Cortesía

-Cuando le hicieron el homenaje, su esposa y su hija estaban en la cancha.

-Fue uno de los momentos más lindos de la noche, estaba mi esposa, mi bebé, a quienes les encanta el fútbol. Tenerlas a ellas fue hermoso. Somos un equipo y las cosas buenas que me pasan son gracias a ellas. Siempre están presentes.

-¿Qué se le pasaba por la cabeza?

-Recordaba cómo hace 13 años jugué mi primer partido en la Serie A y fue ante el mismo El Nacional. Se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Le doy gracias a Dios por los 13 años de continuidad que he tenido, es difícil tener año tras año regularidad.

-Cuenca o Católica, ¿dónde cree que le fue mejor?

-En Cuenca terminé siendo capitán muy chico, a los 22 años. Luego pasé a Católica, club en el que adquirí mucha experiencia. Los dos equipos han sido básicos en mi carrera y he podido mostrar lo mejor en estos clubes, lo que me ayudó a llegar a la selección nacional. Todo me sirvió, hasta para hacer goles y asistencia.

-Gualaceo está cerca de Cuenca. Ha tenido barra propia.

-Mi esposa e hija siempre están conmigo. Además, mis padres y familiares están cerca, tanto de Gualaceo como mis suegros que están en Machala.

-¿Cuáles son sus secretos para mantener la regularidad?

-No sé si sea secreto, pero priorizo el tema del descanso, de la comida, saber lo que te hace bien. Antes no pensaba así, ahora valoro mucho el descanso y la comida.

-Por cierto, a esta edad usted ya no es tan Pollo. ¿Cuál debería ser su apodo actual?

-En Cuenca me dicen que ya no soy Pollo, que ahora soy Gallo, pero uno seguirá siendo Pollo, así me conocen en el fútbol y me gusta el apodo.

