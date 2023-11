Segundo Mercado y la pelea por su vida, un drama que golpea al corazón

Un traje amarillo, azul y rojo guindado yace colgado en la pared de una humilde casa en la ciudadela Coviem, al sur de Guayaquil. Han pasado 29 años y está intacto. Su dueño lo saca de una funda y se lo coloca. Pese al tiempo le luce, se lo ve como un campeón.

Es Segundo Mercado, el boxeador que estuvo cerca de darle una medalla olímpica a Ecuador en los Juegos de Seúl 1988. Sí, el mismo que un 17 diciembre de 1994 peleó, en Quito, por el título mundial del peso mediano ante Bernard Hopkins. Todos dieron por ganador al ecuatoriano, pero resultó un empate. Cosas raras del boxeo.

29 años después, La Avispa, como lo llamaban, hace un recuerdo de su vida. En su casa en la Coviem, por ahora, estos no son sus mejores momentos: se debe el pago de arriendo del mes y no tiene trabajo, pero la sonrisa no se ha perdido de su cara. Es feliz, a pesar de que el bolsillo anda mal.

Laurencio Segundo Mercado Mina, de 55 años, sabe que antes era una “vedette del deporte”, que salía en todos los medios, que todas las puertas se abrían. Ahora es distinto, acabada la fama, la vida cambia.

Segundo Castillo impartiendo sus conocimientos con los campeones nacionales Michael Vera, Terri Mendoza y Christian Mora en la Isla Trinitaria. Joffre Flores

En una pared de la villa están los recortes de revistas y diarios enmarcados. Unos clavos sostienen los dos cinturones de campeón Iberoamericano y Panamericano. Hay algunas medallas y trofeos, y en otra pared reposan los trajes con los que salía a pelear.

Mercado hizo que el mundo del box conociera que en Ecuador también hay buen puñete. Por eso, sobre la pelea que tuvo en Quito, con la presencia de dos grandes del boxeo como Muhammad Ali y el promotor Don King, cree que pasó algo raro; que el ganador era él.

Todos los recuerdos que le quedan los guarda como un tesoro. Fuera de la casa está un auto que espera venderlo lo más pronto posible; por ahora está dañado. “Si me dan unos 4.000 dólares está bien”, dice.

La crisis bancaria de los 90 hizo que Mercado se quedara sin dinero: toda la plata que tenía la perdió, confiesa.

Cuenta que en el Gobierno de Rodrigo Borja “el presidente en persona me dijo que me iba a dar una casa”. Pero nada. Sacando una sonrisa, dice que “a la final todavía la están construyendo”. Ahora arrienda, y justo en estos días le toca pagar, pero no hay dinero. Por eso su apuro por conseguir un ‘camellito’ o que se pueda vender su auto.

Pero tratando de evadir esos duros golpes de la vida, Segundo Mercado se pasea por donde están sus recuerdos. Siente orgullo cuando muestra un enorme guante, que es del paseo de la Fama que se hizo en Las Vegas.

La sonrisa nunca la pierde: “Hay días que no tengo nada de dinero. Pero hay que seguir, las ganas de trabajar están presentes siempre”, expresa el exboxeador, quien siempre ha cuidado su salud. Saca ‘pica’ de que nunca le creció la panza, porque hace ejercicios y se cuida en la comida.

Jóvenes de la Isla Trinitaria recibieron una charla con Mercado. Joffre Flores

Al salir de su casa en la ciudadela Coviem, recibe el cariño de los vecinos. Se dirige al sector de la Isla Trinitaria, donde hay una escuela municipal de boxeo. Los jóvenes se sorprenden al verlo y muchos lo saludan. Le siguen pidiendo fotos. La sonrisa nunca cambia.

Ya en el ring del populoso sector del sur de Guayaquil, Segundo pasa de exboxeador a profesor. Los chicos lo saludan y le dicen que quieren ser como él.

La Avispa los mira a los ojos y les dice que “deben ser mejores aún” y les pide que no dejen de entrenar y, sobre todo, que sigan con los estudios.

Luego se cuadra con varios chicos y les va enseñando los secretos del boxeo. Les da una charla aparte a los jóvenes campeones nacionales de box como: Michael Vera, Terri Mendoza y Cristian Mora.

“No quiero que sean como Segundo Mercado. Mi sueño es que ustedes sean mejores, que alcancen todo lo que soñé y no pude alcanzar”, les recalca.

Segundo también labora de entrenador personal de box, tenía varios alumnos en la vía a Samborondón, pero luego de la pandemia se quedó sin ‘camello’.

Mercado se las ha buscado como sea para ‘camellar’ y hasta se puso a disposición del alcalde Aquiles Álvarez, luego de que este criticara que los policías metropolitanos estaban medios gorditos.

Un guante gigante con su nombre del salón de la fama en Las Vegas. Joffre Flores

Él lo fue a buscar y el alcalde lo recibió, recuerda. En una pequeña charla le comentó que podía entrenar a los metropolitanos “para que estén papelito, que bajen esa panza y hasta darles clases de box”. Asegura que la autoridad le pidió un plan de trabajo, que después se lo entregó. Ahora solo espera que Álvarez lo llame, “sería una buena oportunidad para trabajar”, asegura.

Mercado está feliz de que hay gente grata en la vida, como los amigos de la Asociación de Entrenadores y Exboxeadores del Guayas que para este 9 de diciembre, a las 10:00, le harán un homenaje. Se trata de 14 peleas amateur en un ring que estará en el Coliseo Voltaire Paladines Polo. “Es algo que se merece el mejor boxeador del Ecuador y qué mejor que sea boxeando”, dice Alberto Apolinario, quien es el directivo que junto a Carlos Quiñónez lo hacen posible.

