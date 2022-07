El día más esperado para Andrés Luna Martinetti llegó. Tras un largo recorrido y una carrera más que destacable en México, con un invicto de 12-0, el guayaquileño tendrá esta noche 26 de julio la posibilidad de cambiar el curso de su etapa como profesional e ingresar a UFC (Ultimate Fighting Championship) en un combate a tres asaltos.

Ecuatorianos conquistan México e ilusionan con más representantes en UFC Leer más

Luna está en Las Vegas desde el domingo, donde ya superó el pesaje sin problemas, marcando 126 libras y se alista para abrir la cartelera la cartelera del Dana White’s Contender Series (programa mediante el cual los peleadores intentan ingresar a UFC) esta noche, a las 19:00 aproximadamente, cuando se enfrente al brasileño Alessandro Costa (10-2).

Esta noche, viene de Ecuador para buscar su contrato en el UFC: Juan Andres Luna#DWCS está de vuelta. Primer episodio Martes 26 de Julio. Revisa tu guía de programación.

8pm ET 🇺🇸 / 7pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 2am 🇪🇸 pic.twitter.com/joEkNMhoWE — UFC Español (@UFCEspanol) July 26, 2022

El peleador ecuatoriano conversó con EXPRESO horas antes del combate y aseguró estar tranquilo. "Yo no tengo nada que perder, no tengo presión. No sé si trato de convencer, voy a vivir el momento", comentó Luna acerca de la posibilidad de ganarse un contrato con la compañía.

Durante el proceso de corte y preparación, Luna estuvo junto a su hermano gemelo Adrián, y los también ecuatorianos Michael Morales y Cristian Rivas.

"Ha sido muy importante tener variedad de compañeros de entrenamiento. Hay peleadores que ya estuvieron en el Contender y otros que ya están en la compañía. Acá tengo muchos sparrings que en Ecuador no tenía. Acá son cerca de 10 con mejor nivel y experiencia que yo, eso me ayuda mucho. Incluso puedo decir que hice campamento con el campeón Brandon Moreno", destaca Luna.

Obtuvo el visado americano

Michael Morales regresa al octágono de la UFC el 30 de julio Leer más

Hace ya tres meses que el tricolor sabía de esta oportunidad, pero aún había cosas por solucionar debido a su falta de visado. Es necesario recordar que Luna ya tuvo la oportunidad de obtener un contrato con la compañía, cuando se le ofreció un combate de último momento en reemplazo de alguien más. Sin embargo, la falta del documento complicó el sueño.

Para esta ocasión las cosas fueron distintas. "UFC hizo todo posible, incluso sin tener que viajar a Ecuador. La compañía sacó una cita de emergencia y yo creo que para el personal que te entrevista solo con ver la etiqueta de la compañía basta, porque les gusta y el trámite se facilita", cuenta Luna, sin evitar mencionar que el contacto previo que tuvo con el ministro de Deporte de Ecuador no fue de gran ayuda.

"Obviamente estoy agradecido con el Ministerio, pero no fue suficiente", añadió.