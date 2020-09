Andrés López: “Para nosotros este partido es una verdadera final”

La última vez que Barcelona venció a Universidad Católica fue el 19 de agosto de 2018. Uno de los jugadores decisivos en los camaratas es Andrés ‘Pollo’ López, el defensa más regular del equipo. En esta temporada ha actuado en todos los partidos y el 13 de septiembre estará en el Monumental, con la única idea de sacar puntos para no alejarse del líder, Liga de Quito.

- Católica tiene asustados a los llamados clubes grandes.

-Estamos a la espera del partido más importante que tenemos. Para nosotros es una final, así lo tomamos. Es un encuentro que está en los ojos de todo el país y eso hay que disfrutarlo y sacar los puntos.

- Dos años que Barcelona no puede con ustedes. ¿Esa presión les sirve de algo?

-No sé si las estadísticas ayuden, pero lo que es seguro es que se ha conformado un buen grupo. Tenemos una base de hace tres años, la línea de cuatro (defensa) venimos jugando seguido. En el medio campo nos hemos reforzado y tenemos recambios. Hay que recordar las cosas buenas que hemos hecho y con Barcelona nos ha ido bien en los últimos años.

- Siempre se dice que la Católica tiene un gran juego, pero que falta el remate final.

-A nosotros nos gusta mostrar buen fútbol y ganar, esa es la misión. A veces no se nos da y la gente a veces dice “Católica juega bien, pero no gana”. Dentro del grupo está la idea de hacer las dos cosas. Contra Olmedo ganamos, pero no tuvimos el protagonismo. En 2019 quedamos tercero y a un punto de Barcelona en la acumulada. Fue un gran año, en 2019 en los playoffs no tuvimos suerte.

- ¿Es el partido de la fecha?

-Eso es lo lindo, Barcelona es un rival complicado.

- ¿Hay algo especial para sacar puntos en el Monumental?

-No sé cómo será, pero ir al Monumental y tener el estadio lleno era motivante, era lindo jugar así. Y Barcelona siempre sale a proponer. Ahora todos jugamos sin hinchas, pero vamos con la ilusión de sumar de a tres. No puedes caer en cuatro partidos. Será un partido especial. El que gane va a seguir en la pelea.

- ¿El hecho de que el Monumental no tenga afición les resta presión?

-Te soy sincero, a nosotros nos motiva más jugar con el Monumental lleno. Nos hemos acostumbrado a jugar ante rivales que tienen mucha afición, nos sentimos cómodos, porque ellos salen con todo y aprovechamos eso. Barcelona no cambia mucho de local o de visitante. Hay que salir con todo.

- Álvez, Kitu Díaz, Angulo, Arroyo, Martínez. ¿Quién es más ‘mañoso’ en este tipo de partidos?

-No sé si llamarlos ‘mañosos’, pero tienen jugadores con mucho recorrido. El caso del Kitu Díaz, Marques, Orejuela, Piñatares, Álvez, Oyola, que pelea todas las pelotas, igual Colmán, que hacen la diferencia. Sin olvidar que perdieron a Fidel Martínez, que te abría un partido cuando estaba cerrado. Tampoco a Emmanuel (Martínez), que llegó del Cuenca y no le ha pesado la camiseta. Vamos a tener un trabajo muy duro, pero ellos también se preocupan por el buen momento que estamos pasando nosotros.