Andrés Landeta, el regreso esperado

El atletismo y la albañilería son dos actividades totalmente diferentes, pero muy ligadas la una con la otra en la vida de Eduardo Andrés Landeta Minda. La primera es su pasión, mientras que la segunda una válvula de escape con la que se ganó la vida en momentos duros. Hoy ambas tienen un valor importante.

Luego de tres años de haberse alejado de las pistas por carencias económicas, el saltador triple de Santo Domingo de los Tsáchilas retoma el deporte -dice- “más fuerte que nunca”.

Corría el año 2017 y Landeta fue llamado a integrar la selección nacional para los Juegos Bolivarianos en Santa Marta, en Colombia. Destacó entre docenas de competidores, ocupó el séptimo lugar en el salto triple con 15,19 metros; después de eso todo cambió.

“Justamente luego de eso me retiré de las pistas; necesitaba llevar el sustento a mi casa y conseguí trabajo como ayudante de albañilería”, precisa el hoy deportista de 24 años.

Fueron momentos difíciles. La encrucijada era o hacer lo que le gusta o sobrevivir, y en ese momento tomó la segunda opción. Ahora, ya más maduro, el saltador regresó y no va en busca de una revancha, pero sí a demostrar lo que más sabe hacer y lo llena.

“Regreso por satisfacción propia, por sentirme bien conmigo mismo, por hacer lo que me gusta. He sentido el respaldo de entrenadores y gente que me estima, eso también incidió para retornar a la alta competencia”, destacó Andrés, quien desde octubre pasado trabaja con el entrenador cubano Luis Small, y un grupo de deportistas de élite con amplias aspiraciones de clasificarse a los Juegos Olímpicos como Luiba Zaldívar, Kevin Canchingre, Kevin Bueno y Ricardo Martínez (cubano). Todos en Portoviejo.

Madera tiene. En el 2015 Andrés lideró el ranking sudamericano en la categoría juvenil y se ubicó en los primeros lugares en el escalafón panamericano. Ahora el medallista de bronce en el sudamericano de atletismo en Paraguay 2017 (saltó 16,30 metros), es consciente que su preparación debe ser muy exigente, ya que se avecinan competencias importantes las próximas semanas que llevan el cupo olímpico. “Serán 20 días en Manabí y seguiremos a la fase dos que son tres semanas en Quito”, sentenció decidido.