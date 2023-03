El Panamericano con kimono de la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF) se desarrolla del 22 al 26 de marzo en Florida, Estados Unidos. El torneo, que es el segundo más importante de este deporte, solo superado por el mundial, tendrá representantes ecuatorianos luchando por conseguir un lugar en el podio de sus respectivas categorías.

Entre ellos destaca el guayaquileño Andrés Alvarado, quien recientemente fue campeón en varios torneos abiertos de la IBJJF, y que además lleva su preparación en uno de los mejores equipos del mundo, liderado por los hermanos múltiple veces campeones del mundo, Rafael y Guilherme Mendes, Art of Jiu Jitsu.

Andrés tiene el rango de cinturón violenta y pelea en la categoría adulto peso pluma, durante el mes de marzo ha acumulado varias medallas en sus dos últimas competencias. El pasado 4 y 5 de marzo se midió en el Dallas Open, torneo en el que obtuvo el segundo lugar en la modalidad con kimono y quedó campeón Nogi, cerrando la categoría con uno de sus compañeros de entrenamiento.

El 11 y 12 de marzo tuvo su último torneo previo al Panamericano. Los resultados fueron alentadores y lo llenaron de confianza para afrontar el próximo reto. Fue campeón de su categoría, pero no solo eso, también sintió que su juego estaba en el mejor nivel y que iría a hacer un gran papel en este 'grandslam' de Jiu Jitsu.

Me sentí muy bien, he venido trabajando duro para conseguir estos resultados. Ahora voy por el Panamericano, un objetivo que llevo persiguiendo por más de dos años y por lo que he dejado todo. El Jiu Jitsu lo es todo para mi".

Andrés Alvarado