Ancelotti: "No tenemos problema con Modric y él no tiene problemas con nosotros"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, aseguró este lunes 2 de octubre, en la rueda de prensa previa al choque con el Nápoles de Liga de Campeones, que no tiene problemas con el croata Luka Modric, sin minutos en los dos últimos partidos de liga, y que su decisión es simplemente técnica.

"Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado, pero jugó el primer partido de 'Champions' y el derbi (contra el Atlético de Madrid). Simplemente la competencia en el campo es muy alta, a veces puede pasar que esté en el banquillo. No tenemos problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Le tengo gran respeto, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho", explicó en la rueda de prensa.

"No hay nada nuevo, es solo una decisión técnica de estos dos partidos y que puede cambiar mañana. Un día es Modrid, otro Kroos, otro Camavinga...Cada partido hay alguien que se queda en el banquillo, son siete (centrocampistas) y sólo cuatro juegan", añadió.

Recibido con aplausos de la prensa italiana, Carletto vuelve a la que un día fue su casa durante una temporada y media, de la que salió tras un distanciamiento con el club.

"Jugamos contra uno de los mejores equipos de Italia. Ha mantenido la misma estructura. Será un partido competido, igualado, con un ambiente que empuja mucho y tenemos que jugar un partido serio, completo. Intentar repetir lo que hemos hecho en el de Girona, del que se puede sacar cosas muy buenas", comentó.

