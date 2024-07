Anahí Suárez, del calvario físico y emocional al cupo a París 2024

Anahí Suárez es una de las ‘gacelas’ del atletismo ecuatoriano que estarán en la pista olímpica de París. Tras un ciclo difícil en el que atravesó una lesión que la llevó al límite de tiempo para conseguir su cupo, los puntos claves para el ranking llegaron apenas hace tres semanas. Lo logró en la pista Los Chasquis, de Quito, en el Continental Tour, que como una señal para ella llevó este año el nombre de Álex Quiñónez, su gran amigo fallecido.

Hoy entrena en Valencia, España, junto a Nicole Caicedo, Aymara Nazareno y el líder de todo ese equipo, el entrenador Nelson Gutiérrez. Desde allí habla para EXPRESO.

Logró la clasificación a última hora. ¿Cómo lo vivió?

Sí, estoy súper feliz y emocionada porque costó bastante. Prácticamente fueron pocos los meses en los que estuve ‘a full’ tratando de buscar la marca, o de hacer puntos. Era algo que se veía muy lejos, sin embargo siempre tuve la fe y el sueño se mantuvo intacto, confiando en mi trabajo y el de mi entrenador. Gracias a Dios todo se dio.

¿Cómo libró el proceso con la lesión que tenía?

Ha sido un camino largo y complicado, porque después de la lesión prácticamente las posibilidades eran nulas. Primero libré con esto en 2023 y lo superé. Ya luego busqué la marca, porque por ranking parecía imposible. Y es que a principios de año ni siquiera aparecía en el ranking, tuve que venir a Europa a competir para sumar los puntos necesarios.

¿Entonces todo lo hizo en este semestre?

Sí, exactamente. De hecho, en un mes y medio han sido seis carreras. Fue estar ahí compitiendo y cada vez fue más complicado. Tomé la decisión de ir al Gran Prix y al Continental Tour Álex Quiñónez, cuyos puntos y marcas al final me sirvieron. Ahí pude calmarme un poco, tomar aire y pausar.

¿Qué significó que la clasificación esté en casa y en un evento con el nombre de Álex?

(Sonríe) Los tiempos de Dios son perfectos. Mi entrenador me dijo que tenía que ir a esa competencia sí o sí, porque si no, prácticamente estaba fuera. Mi puesto era 47 y los que entraban eran 48, entonces mi cupo colgaba de un hilo. El que todo se haya dado en esa competencia y con el nombre de Álex fue algo loco. Hice mi segunda mejor marca (en 200 metros). Mi récord nacional actualmente es de 22:74 y ahí cronometré 22:77. Me había costado incluso bajar de los 23 segundos.

La deportista viene de entrenar a plenitud de condiciones recién hace seis meses. Antes estuvo lesionada. Cortesía

¿Irá solo entonces en la prueba de 200 metros?

Sí. Todo ha ido cambiando. Extraño correr 100 metros, igual inicié el 2023 cambiándome a los 400, pero este año ya decidimos enfocarme solo en los 200, porque el tiempo ya no nos alcanzaba para las otras pruebas, pues venía con secuelas de la lesión y los 100 metros son muy agresivos. Los 200 antes no me gustaban, pero ahora sí.

¿Qué marca se proyecta en los Juegos Olímpicos?

Lo he hablado con el ‘profe’, quien me dice: “Tu tienes que llegar y soñar con estar en la final; para eso debes correr por debajo de 22:50. No has hecho esa marca, pero estás ahí y yo sé que puedes”. Él siempre hace hincapié en que para eso hay que entrenar duro y corregir. El ‘profe’ (Gutiérrez) conmigo no la ha pasado tan bien, ha vivido las verdes y las maduras, porque fue quien me motivó las veces que dejé de creer. Incluso viéndome mal, nunca me soltó la mano. Estoy súper agradecida con él. De los clasificados, tres somos entrenados por él, de ahí que está muy orgulloso.

¿Cómo va la planificación?

Vamos a hacer un par de competencias estos días, antes del 27 de julio, que ya podemos entrar a la Villa Olímpica. Serán en 100 y 200 metros, para ganar confianza y corregir. Estoy motivada, entrenando fuerte, con un peso menos (la clasificación) y concentrándome en lo que tengo que hacer en París.

Respecto a recursos del Alto Rendimiento, ¿cómo está?

Fue un año olímpico lamentable, algo que no se había visto antes. Fue duro no tener apoyo desde el principio, no saber si es que iban a apoyar o no, si el presupuesto iba a llegar a tiempo. Para la primera base de entrenamiento acá en Europa tuve el apoyo de marcas privadas. No sabíamos qué hacer y tuvimos que buscar que nos apoyaran. Afortunadamente ahora el presupuesto llegó, pero a estas alturas...

¿Qué le dice a la gente que la verá competir?

- La gente criticó en redes a varios deportistas en Tokio 2021 y fue lamentable. Les diría que nos motiven, porque no solo vamos a pararnos ahí, sino a dar todo de nosotros. Somos varios representando a millones de ecuatorianos que vamos a dejar el alma en todas las pistas.

