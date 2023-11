Milton Bolaños: Ex Libertad se declara inocente ante supuestos amaños de partidos

Milton Bolaños ex defensa central de Libertad de Loja separado del equipo por supuestos amaños de partidos dialogo con el periodista Joaquín Saavedra acerca de las declaraciones del Presidente de club lojano Marlon Granda.

Según declaraciones del jugador, fue a Quito a rendir su versión acerca de las acusaciones que lo vinculan con este delicado tema. “Cuando fui a Quito a dar mi versión en LigaPro, vi un tuit de tarjetas amarillas, le dije al presidente que hasta cuándo iban a manchar mi nombre... ya veo que pasan los días. En una semana se acaba el torneo y seguiré manchado. Yo no estoy en estas cosas” señaló el jugador.

Además argumentó que “cuando pasó todo esto de la acusación, le escribí al presidente. Fui a entrenar y no me dejaron. Llegué 3 veces al camerino y el coordinador del equipo nos comunicó que Chilambo y Bolaños no podíamos ir. Además a todos los muchachos del equipo les han pagado y a nosotros no. Debo arriendo y algunas cosas más. Nos deben ya más de 3 meses. Si yo estuviera en apuestas, no tendría deudas. Debo $1.500 en el banco, tengo caída mi moto, debo arriendo y viene de acusarme de vainas, yo solo jugaba fútbol” indicó el ex Libertad.

Bolaños acusó al club Libertad de no tener pruebas en su contra “Yo me declaro inocente al 100%. Enseñé mis pruebas, las mismas las tienen el club y el cuerpo técnico. Para acusar, debe ir con pruebas y no tiene nada de eso. Quieren ensuciar mi nombre”, precisó.

Mientras eso se resuelve, en lo deportivo el cuadro lojano obtuvo un punto valioso en la fecha pasada en Ambato, resultado que virtualmente lo harían conservar la categoría.

