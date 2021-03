Álvaro García, el rey de los pupos

Desde hace seis años Álvaro García se ha encargado de cumplirle los caprichos en pupos a varias estrellas ecuatorianas, quienes tienen gustos que lo ponen a recorrer las calles de Nueva Jersey, Estados Unidos, para encontrar los “recién salidos”. Sin contar que por las ediciones limitadas tiene que estar atento en internet porque se terminan en segundos.

El guayaquileño, de 28 años, cuenta a EXPRESO que en 2015 el jugador Michael Arroyo lo llamó apurado para hacerle un “pedido especial”. Micky, quien en ese momento ya era su cliente fijo, quería comprar los cuatro colores del modelo Nike Mercurial Vapor XV R9, la versión remasterizada de los pupos que usó Ronaldo Nazario en el Mundial de Francia 1998 (ver foto).

Cambio de árbitro para el partido Macará vs. Emelec Leer más

“Arroyo me llamó por medio de WhatsApp y me dijo que quería los cuatro modelos, que se los consiga porque nadie los tenía. Las ediciones limitadas solo las venden por internet. Tuve que averiguar en qué páginas había para reservarlos en el prelanzamiento, porque ya estaban por salir. Por suerte los encontré en una página donde yo soy miembro”, recuerda Álvaro, quien inició su negocio vendiendo a sus amigos en 2015.

Michael Arroyo (i), es uno de los mejores clientes de Álvaro García. cortesía

El joven comerciante acotó que por cada par de zapatos, Micky tuvo que pagar 400 dólares, canceló un total de $ 1.600 y se los entregó personalmente al futbolista. Arroyo fue parte de la selección de Ecuador que disputaba la Copa América Centenario 2015, en Estados Unidos.

Pervis Estupiñán fue titular en la victoria del Villarreal Leer más

“Él no tuvo problemas en pagar, ni siquiera pidió rebaja. Coordinamos y se los fui a dejar a la concentración de la selección. En la Copa América no los usó porque me dijo que primero tenía que probarlos en entrenamiento, pero después vi que cuando hizo un gol de chilena con el América (de México) los tenía puesto”.

García considera que en el fútbol ecuatoriano tiene clientela de gustos variados. Aunque, destaca que actualmente la mayoría de jugadores buscan los ‘recién salidos’, los más coloridos o los más vistosos, en comparación a los años anteriores que compraban los que duraban más, los que eran de cuero y no les importaba el modelo.

Máximo Banguera, golero de Guayaquil City, con García y unos pupos pedidos por el meta. cortesía

Los volantes delanteros siempre se inclinan por los modelos más llamativos, mientras que los defensas prefieren los más conservadores, sobre todo, que sean de color negro, según el guayaquileño que viaja seguido a Estados Unidos en busca de los pedidos.

“A Byron Castillo y Mario Pineida (de Barcelona), quienes también son mis clientes fijos, les gusta comprar los que recién salen y los más coloridos (entre risas). Antes buscaban los que eran de cuero, pero ahora los jugadores cambian de pupos cada vez que sale un modelo nuevo. Y en Ecuador no hay quiénes se los venda”, señala.

Si los nuevos modelos ya están a la venta, ellos (los jugadores) saben que en una semana se los consigo para entregárselos

Álvaro García, comerciante

Álvaro recalca que entre sus compradores fijos están: Michael Arroyo, Byron Castillo, Mario Pineida, Máximo Banguera, Marcos Caicedo, Javier Charcopa, Kevin Mercado, Pedro Pablo Velasco, Robert Arboleda, Juanito Cazares, Henry Patta, entre otros.

Lo curioso es que la mayoría de ellos manda a bordar en los zapatos los nombres de sus hijos, también la bandera de Ecuador.

Félix Torres anotó el gol de la victoria en duelo de tricolores Leer más

“Todos quieren portar la bandera de Ecuador en sus pupos. Piden de todos los colores y modelos, pero la bandera es infaltable. Juanito Cazares me manda a pedir desde Brasil, al menos, cuatro pares de zapatos cuando va a empezar la temporada y todos los personaliza. Lo bueno es que ellos saben que les vendo calidad y no rebaja en los precios, pagan de una lo que se les pide. Ellos te escriben con meses de anticipación”, manifiesta Álvaro, quien fue jugador juvenil y empezó vendiéndoles zapatos a sus compañeros de las divisiones formativas.