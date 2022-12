El alto rendimiento quema todo lo malo

No hay derrotas sin aprendizaje. En eso coinciden los deportistas de élite Johana Ordóñez (marcha), Luisa Valverde (lucha), José Acevedo (karate), Vanessa Chalá (judo), Dominic ‘Mimi’ Barona (surf) y Emiliano Riofrío (tenis de mesa) a la hora de preguntarles qué situación deportiva negativa o deseo en especial quemarán este año que está a menos de 24 horas de fenecer.

Y es que en la competencia, el 2022 fue crucial. Por primera vez en la historia se disputaban dos eventos del ciclo olímpico en un mismo año -Juegos Bolivarianos y Juegos Suramericanos-, eso sin contar Mundiales, Latinoamericanos y muchos eventos internacionales más. Pero esto es deporte. Todos aclaran que la revancha está servida. El 2023 es la antesala de los Juegos de París 2024.

JOHANNA ORDÓÑEZ (MARCHA)

La andarina tricolor Johanna Ordóñez proyecta un 2023 mucho mejor. Archivo

“Una problemática que viene aquejando al deporte no solo este año, sino desde hace mucho, es la falta de auspicio de la empresa privada para la marcha y el deporte en general, eso me gustaría quemar. Falta mucho por hacer. En mi caso, esto ha generado que las oportunidades de viajar para entrenar o competir sean limitadas. Actualmente en el país las categorías más pequeñas de la marcha tienen muy pocos representantes con gran proyección, son escasos, me atrevería a decir contados con los dedos de una mano y eso preocupa. Creo que como ecuatorianos debemos pensar en el futuro, ya que llegará una época en que el país se quedará sin marchistas. Si bien hoy estemos gozando de buenos resultados e incluso somos considerados potencia mundial, eso no será para siempre”.

LUISA VALVERDE (LUCHA)

Luisa Valverde no quemaría nada; todo la formó para lo que es ahora. Archivo

“Creo que no quemaría nada, ni las lesiones que tuve, ya que todo eso me llevó a prepararme mejor para los siguientes torneos y regresar más fuerte. Por ejemplo, en los Juegos Suramericanos me lesioné, me luxé la clavícula y no pude competir en el Mundial, sin embargo en estos dos meses de recuperación siento que el trabajo que hice ha sido excelente y que tuve que vivir eso para poder mejorar y aprender. Quizás me desharía de haber cambiado de categoría porque deseaba mucho poder ganar un lugar en el ranking, pero lo hice para darle un lugar a otra compañera”.

JOSÉ ACEVEDO (KARATE)

José Acevedo brilló en los segundos Juegos del ciclo olímpico. Archivo

“Pese a que ha sido un muy buen 2022 quemaría el resultado del Campeonato Panamericano en Curacao. Recuerdo que llegaba de ganar el torneo Sudamericano, por lo que era el favorito y tenía muchas expectativas, aún así al final nada de eso sucedió. Ya luego vinieron resultados increíbles como el oro en los Juegos Bolivarianos y en los Suramericanos. En cuanto a lesiones, no puedo quejarme porque gracias a Dios no he tenido. Ya para el año próximo espero seguir así (sano), se vienen los Juegos Panamericanos de Chile que en el caso de mi deporte es un evento top, ya que al no estar el karate en el programa de los Juegos Olímpicos este será como si lo fuera. En enero empiezo mi preparación”.

VANESSA CHALÁ (JUDO)

Vanessa Chalá abre el camino para conseguir el cupo olímpico en 2023. Archivo

“Me gustaría quemar algunos combates que perdí por errores técnicos o falta de preparación. Uno de ellos fue la semifinal de los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay, en el que perdí por falta de condición física. Me cansé mucho y dejé ir la clasificación a la final; lo peor de todo es que era muy importante porque ostentaba el título de campeona de la anterior edición de esos Juegos (Cochabamba, Bolivia 2018), de ahí que dolió mucho más. Pero así es el deporte y te da revancha.

En este nuevo año ansío iniciar con pie derecho, bien enfocada, porque es un año muy importante que me ayudará a obtener el cupo a Juegos Olímpícos. Arranco mi preparación en enero y empiezo con la gira europea. Estoy ansiosa de recibir el 2023 con toda la energía y emoción de un nuevo ciclo”.

DOMINIC 'MIMI' BARONA (SURF)

Mimi Barona termina como campeona latinoamericana. Archivo

“Puede parecer una insignificancia, pero quemaría todas las largas esperas que tuve este año en los aeropuertos. En el caso de los deportistas -y en el mío en especial- esta pérdida de tiempo muchas veces me hicieron llegar con el tiempo justo a una competencia, a solo horas de entrar al mar en eventos internacionales. Esas situaciones resultan muy duras a nivel deportivo. Te merman la concentración y la fuerza con la que puedas llegar. Sobre lesiones, hay una con la que estoy batallando (en la espalda) y sé que el esfuerzo y la dedicación que le estoy poniendo en la recuperación me hará superarla poco a poco... hoy estoy donde estoy (campeona latinoamericana 2022) gracias a todo lo vivido; me dejó mucho aprendizaje y felicidad”.

EMILIANO RIOFRÍO (TENIS DE MES)

Emiliano Riofrío fue bronce en los Juegos Suramericanos. Archivo

“Me desharía del tercer lugar en los Juegos Suramericanos 2022. Si bien fue un podio para Ecuador, creo que con mi dupla de juego, Alberto Miño, pudimos haber alcanzado un puesto mejor. Y es que dejamos escapar la medalla de plata, e incluso la de oro, ante la dupla de Chile, la misma a la que habíamos derrotado en los Juegos Bolivarianos a inicios de año. Por eso duele el resultado y quisiera quemarlo. Además, si hubiéramos obtenido una mejor ubicación habríamos alcanzado la clasificación directa a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, pero como no se pudo ahora debemos pelear el cupo en el Campeonato Sudamericano y después en un Clasificatorio oficial. La meta está viva".