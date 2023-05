El central ecuatoriano que juega en el segundo equipo del cuadro blaugrana brindó declaraciones a cerca de la próxima cita mundialista Sub-20 que comienza este 20 de mayo.

“La verdad que no lo sé, la Copa del Mundo lo veo complicado. No sé por qué, ha habido algo con el DT (Miguel Bravo). No he tenido la oportunidad de hablar con él”, dijo el joven defensa.

“Hablé con Jimmy Bran y con Jimmy estaba todo Ok, pero aquí no sé”, agregó. La lista definitiva de convocados para el Mundial Sub-20 de Argentina se conocerá la próxima semana.

Gonzalo Plata volvió a ser titular pero perdió y se hunde más en La Liga. CORTESÍA

Otra dura derrota sufrió el equipo del extremo ecuatoriano en su visita a Vallecas para enfrentar al Rayo por la fecha 33 de La Liga. Raúl de Tomas 48´ y Sergio Camello 80’ anotaron para los locales, mientras que para el equipo púrpura lo hizo Sergio León 84’. Plata fue titular en este partido y fue sustituido al minuto 59.

Leonardo Campana está listo para enfrentar al Atlanta United. cortesía / INTER MIAMI

El delantero ecuatoriano del conjunto rosado recibe la noche del sábado 6 de mayo al Atlanta United por la fecha 11 de la MLS. Campana viene con mucho ánimo tras anotar un doblete en su último partido ante el Columbus Crew, por lo que seguramente será titular en este partido que se juega este sábado 6 de mayo a las 18:30 (hora de Ecuador). Dixon Arroyo también sería considerado.