Allen Obando: Le gusta escuchar a los jugadores mayores y a sus padres

Allen Obando, el joven delantero de Barcelona, acaba de establecer un ‘récord’ que no quedará registrado en ninguna parte. Habló lo necesario, no repitió respuestas y su ‘enfrentamiento’ con las preguntas duró solo 12 minutos. Es directo, va al punto y concreta. La tiene clara.

El atacante de 17 años ha estado presente en cuatro partidos, ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en los 116 minutos que ha actuado en LigaPro 2024.

Allen Obando fue el autor de un gol y dio las dos asistencias a Gabriel Cortez. API

Bien concentrado para enfrentar a El Nacional

En cuanto a su ubicación en cancha, sobre la forma de jugar y cómo enfrentar esta noche a El Nacional en el estadio Monumental, Allen expresó: “Hay que estar bien concentrado y buscar conseguir el resultado”.

Y sobre sus movimientos, que lo hacen ver como un futbolista experimentado, Allen comentó: “Esos movimientos los aprendí desde las formativas (de Barcelona) con los profesores que me han enseñado. Un delantero debe arrastrar marca, eso es lo que he aplicado aquí en Barcelona, en el primer plantel y ahora con el profesor (Diego) López”.

Y está dispuesto a aprovechar este momento como titular ante la lesión de Francisco Fydriszewski. “Es gratificante venir de un proceso, de estar en las menores a ser el 9 de Barcelona”.

Allen tuvo una forma especial de celebrar el tanto que le marcó a Libertad en el triunfo 3-0 del Ídolo. Algunos lo consideraron un tanto “sobrado” por sostenerse del banderín del córner y mirar al público con seriedad.

Allen Obando fue otro de los menores de la Tri que acudió a EE.UU. El prefirió hacer turismo en Times Square. Cortesía

Sobre el festejo que se hizo polémico

“Eso fue algo mío, se me vino a la mente hacerlo después de ver algunos partidos en la Premier (la liga inglesa de fútbol), me dio imaginación hacerlo”.

Allen llegó a Guayaquil cuando tenía 10 años, pero siempre ha estado cerca de sus padres, quienes residen en Esmeraldas. Asegura que ellos han sido importantes para su crecimiento deportivo.

“Soy muy apegado a mis padres y siempre los escucho a ellos, eso me ha hecho madurar más rápido desde pequeño. Trato de seguir aprendiendo siempre”. Allen no solo se rodea de jugadores más experimentados, también escucha con atención sus recomendaciones. “Me encanta escuchar a los mayores, eso me va a servir mucho. Cuando hago algo mal, ellos me corrigen en cosas del juego. Con el tiempo, voy corrigiendo lo que he errado”.

