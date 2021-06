Alfredo Campo, con la mira en la medalla olímpica

La tan anhelada confirmación de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio le llegó a Alfredo Campo. El bicicrosista tenía claro desde finales de 2019 que estaría en la cita en Japón, al ubicarse entre los mejores exponentes de BMX a nivel mundial, pero por el aplazamiento de las Olimpiadas a causa de la pandemia no recibía la notificación oficial.

“Junto a mi esposa recibí la noticia. Es un sueño hecho realidad el volver a participar en unos Juegos Olímpicos, una alegría inmensa el poder representar al país, eso me llena de fuerza”, afirmó el tricolor.

Detalló que el 20 de julio viajará hacia Tokio, donde nueve días después participará en la clasificatoria en busca de un lugar en la final. “Estoy listo para la batalla en la que competiremos los 20 mejores del mundo. He realizado un trabajo mental y físico para llegar en el mejor nivel”, indicó Campo.

El deportista resaltó que todo lo vivido desde el año anterior por la pandemia “me hizo más fuerte, más humilde, apreciar más las cosas”.

Tras sumar medallas de oro en los campeonatos Bolivarianos, Sudamericanos y Panamericanos, ahora el objetivo del bicicrosista es alcanzar la presea olímpica. “Voy a dejar mi vida en la pista para ganar la medalla. Es una oportunidad única la que tengo y estoy preparado para cumplir el objetivo”, enfatizó.

Campo confesó que en Tokio también buscará quitarse “la espinita” de Río 2016, donde sufrió una caída en las clasificatorias que le produjo una fractura en el hombro. Para esto cuenta con la ventaja de conocer la pista japonesa, en la que efectuó un test a fines de 2019.

Sobre la confianza que tiene de cara a la cita olímpica, dijo que “me siento como favorito, me he ganado ese lugar con el respaldo de mi familia y empresas que han confiado en mi esfuerzo, como Produbanco. Es una muestra de que estoy haciendo bien mi trabajo”.

Campo agradeció por el apoyo que ha recibido en su carrera y dijo que en el partidor en Tokio “sentiré el respaldo de todo el país para alcanzar la medalla”.