Carlos Alfaro Moreno se retiró como jugador de fútbol activo hace 19 años a lo grande;pero ahora, siendo presidente del Ídolo, tiene la posibilidad de cumplir un sueño aún mayor: ser campeón de América. Va en ese camino, pues por ahora Barcelona está entre los cuatro mejores del continente.

El titular amarillo habló con EXPRESO y dejó en claro varios temas: desde la diferencia económica de 15 a 1 que tiene con su rival Flamengo, la forma en que los canarios están en semifinales de la Copa Libertadores, hasta de su futuro en el cuadro amarillo, haciendo incluso una confesión.

- Ya son 19 años del retiro como jugador y ahora lo vemos cuarto en América.

- Nunca imaginé, créelo, que 19 años después iba a estar en una instancia tan grande a nivel continental. Es un momento histórico, pero ojo, seguimos soñando.

- Casi dos décadas y se mantiene la unión Alfaro Moreno-Barcelona-Monumental.

- Solo puedo decir gracias. Un ‘gracias’ como estaba escrito en la leyenda que tenía mi camiseta el día de mi despedida. Un ‘gracias’ al cariño que me ha dado esta gente. No soñaba que iba a ser presidente ni estar entre los mejores de América.

- ¿Qué ha pasado en todos estos años?

- De todo. Los chicos crecieron y orgulloso de haber construido mi pasado, presente y futuro ligado a Guayaquil y ligado a Barcelona.

- ¿La nostalgia lo invade?

- Tiene razón. Lo que pasa es que es un sentimiento muy fuerte para mí. El tomar el paso como dirigente es grande, porque uno pone en riesgo el cariño, el prestigio. Hace 19 años toda la gente me pedía que siga jugando y me retiré, porque quería que me recuerden bien. Y lo mismo me pasa ahora. El día que me toque salir, que todo el mundo me pida que me quede, pero que yo me tenga que ir porque el trabajo ya está cumplido.

- ¿Escuché bien o no? ¿Alfaro Moreno hablando del retiro como dirigente?

- Eso no lo pienso, pero lo tengo claro: lo mío son estos cuatro años. Me faltan dos y unos meses. No me veo más allá de cuatro años, sinceramente te lo digo.

- No se ve más allá de los cuatro años. ¿Nada lo motivaría a seguir?

- No es que nada me motiva, eso suena feo. Yo estoy convencido de que debemos continuar con el proyecto de conducción, financiero y deportivo, pero un proyecto no es Alfaro Moreno como nombre propio. Es un proyecto dirigencial y hay gente capacitada para conducirlo, y pienso que estos son mis cuatro años y nada más. Incluso debo recuperar mi vida normal. Ojo, no me quejo de lo desgastante. Sinceramente es un tema personal, debo de recuperar mi vida normal y dejar encaminado el proyecto en bien de Barcelona.

El presidente de Barcelona confía en seguir avanzando en Copa Libertadores y lograr el bicampeonato. Freddy Rodriguez

- ¿Y quién podría seguir con el proyecto que usted inició? Porque muchos quieren ser presidente del Ídolo, pero pocos lo serían de buena manera.

- Creo que Aquiles Álvarez es una persona que puede continuar el proyecto, o que debería ir acompañado de Rafael Verduga, Munir Massuh, Xavier Salem y otros más. Pero si me pides el nombre de una persona, digo Aquiles.

- Usted estudió Economía y sabe de números, ¿pero cómo hizo para estar en la misma etapa de la Libertadores ante un rival cuyo presupuesto es 10 veces mayor?

- Nooo... está equivocado, no es 10 veces más, es 15. Nuestro presupuesto es de $ 10’500.000 al año y el de Flamengo llega a los $ 155’000.000 nada más, ¡pero tenemos un corazón inmenso!

- ¿Y cómo hicieron para llegar a la semifinal? Porque la carrera en la parte económica no es igual.

- Con mucho corazón y trabajo, y dando importancia a los detalles, eso es lo fundamental. Dedicando muchas horas de nuestra vida a este proyecto. A eso le sumas el amor y la pasión por el club. Hay muchas cosas que van detrás de esto.

- Barcelona en realidad ahora es una corporación, con gerencias en todas las áreas de manera moderna.

- Esto es como le gustaba a Carlos Salvador Bilardo (ex-DT de Argentina), una suma de detalles interminable. Si te la nombro, serán unas seis páginas de entrevista.

Es hermoso seguir construyendo la historia de este club, sin embargo hay mucho por hacer Carlos Alfaro Moreno, presidente de Barcelona

- Suena bonito, pero a la hora de sacar el dinero viene el dolor de cabeza. ¿Cuál es el secreto?

- Con todo este gran equipo y los directivos nos hemos comprometido a dar el mejor esfuerzo. Y a esto le sumamos la fe y la garra. Lo bueno es que tampoco se escuchan problemas con el club. Vamos bien encaminados.

- Para Montevideo, que es la sede de la final de la Copa Libertadores en noviembre, ¿cuándo viajaría?

- (Risas) Nooo... ¡¿es en serio la pregunta?! Pensé que era una entrevista seria (risas). Esa pregunta es sin humildad, pero te contestaré. Vamos paso a paso, humildes. La gente de fe es humilde y respetuosa. Primero está Flamengo, que es un gigante del continente.

- ¿Y cómo mira ahora LigaPro?

- No perdemos el objetivo de ser bicampeones, se nos fue por poquito la primera etapa.

- Usted dijo que no podría dormir después de clasificar a la semifinal. Pero aquí entre nos, ¿no dormía por las deudas o qué mismo pasaba?

- La verdad, es la misma emoción del martes 29 de diciembre del 2020 por la noche (cuando se obtuvo el título de LigaPro), queremos más. La idea es que la hinchada se sienta orgullosa de su equipo.

- La frase dice que “Barcelona es fe con garra”, ¿pero a eso cómo le metemos dinero?

- Con un plan organizado, con gente profesional detrás de cada área. Hasta ahora estamos bien organizados.

- Vuelven a Brasil, tercera vez en el 2021. Y antes ya han venido con puntos...

- No se sabe si será en Río de Janeiro o Brasilia, por el aforo. En Brasil han sido partidos diferentes, ahora hay que planificarlo de manera distinta, pero nadie nos va a quitar el sueño de seguir.