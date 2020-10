Alfaro Moreno: “La ausencia de aficionados es un rubro que no se llena”

La ausencia de aficionados en las graderías de los estadios por la pandemia de la COVID-19 ha provocado que Barcelona sacrifique un 20 % de su presupuesto anual, que es de $10’500.000, es decir que ha renunciado aproximadamente a $ 2’100.000 de sus ingresos. Carlos Alfaro Moreno, presidente del Ídolo, habló con EXPRESO sobre la actualidad amarilla en el aspecto económico y futbolístico de cara al duelo frente a Liga de Quito, que será el domingo en el estadio Monumental.

Un video con tintes históricos para la candidatura del Monumental a la final de América Leer más

- ¿La llegada de la pandemia quitó mucho dinero? ¿Cómo han hecho para cumplir con las deudas?

- Con una comisión financiera, con una gran gestión, con el gran rigor de por obligación tener que bajar los presupuestos. Dios siempre nos ha ido marcando el camino. La clasificación a la fase de grupos fue un colchoncito que nos permitió salir adelante y sobrellevar esta situación en plena pandemia.

- ¿Se está pagando a los acreedores?

- Todos los fines de semana tenemos situaciones que cumplir y que pagar y cuando no se escucha ruido en Barcelona quiere decir que estamos bien. Por eso lo de la gran comunión que tenemos entre los directivos que manejan la parte financiera, en quienes toman las decisiones deportivas y resuelven los temas jurídicos.

- ¿Cuál es la deuda que más le preocupa?

- Las que siempre están por venir. Hay tres temas FIFA bastante importantes y fuertes que se vienen a futuro. La deuda con Ariel Nahuelpán, luego al Torque que era dueño del cincuenta por ciento de los derechos económicos de Jonathan Álvez y la deuda River de Montevideo que se le adeuda el pago de la totalidad de la compra de Gabriel Marques.

- ¿Cómo se lo ha llenado el rubro por taquilla debido a la ausencia de público por la pandemia?

- Es una situación que está ausente, no se llena, está ahí y es algo que provoca un gran vacío, sobre todo porque en el arranque del año, en el análisis del presupuesto, eso estaba contemplado.

El Astillero, en dos vías Leer más

- ¿Cuánto representaba la taquilla en todo el presupuesto de Barcelona?

- Siendo austeros, es alrededor del 20 % del presupuesto, eso es lo negativo, pero también hemos tenido socios que han sido fieles, que han estado pagando pese a todo lo sucedido.

- ¿Han pensado que algún porcentaje de hinchas vaya regresando a los estadios?

- Nosotros no tenemos que pensar si es conveniente o no la asistencia de público, aunque sea en algún porcentaje y vaya aumentando gradualmente, ese es un tema muy sensible en el cual las autoridades de los clubes no debemos meternos. Es un tema sanitario y debemos seguir siempre los lineamientos de las autoridades gubernamentales desde el Ministerio de Salud, del COE y LigaPro. Siempre seremos respetuosos a lo que decidan las autoridades, nosotros como club nunca debemos proponer jugar con público o no. Ya sucedió cuando iniciaba la pandemia un partido que nos tocó jugar sin público frente a Liga de Portoviejo y otro con público en la Copa Libertadores frente a Independiente del Valle y nunca tuvimos decisión.

El 3 de diciembre cumplimos un año de gestión, ahí podremos hacer un análisis financiero más profundo.

Alfaro Moreno, presidente de Barcelona

- En la tabla de posiciones del campeonato financiero, ¿cómo van?

- En el final de la gestión debemos hacer un balance final, hoy estamos peleando y luchando contra una deuda millonaria, en una pandemia. Hemos hecho gestiones con los auspiciantes y estamos peleando por el campeonato financiero, de la misma manera como estamos en lo deportivo, luchando con dientes apretados.

Los jugadores de Barcelona departen alegremente luego de uno de los entrenamientos. Cortesía

- ¿Cómo está lo de la auditoría forense?

- Tenemos la promesa de que para fin de mes tenemos un primer borrador y que para la asamblea del 14 de noviembre va a haber una primera exposición inicial en uno de los puntos de la empresa auditora hacia nuestros socios. Después tenemos que hacer una asamblea extraordinaria para dar una exposición final.

Barcelona y una década copera para el olvido Leer más

- ¿Qué le hace soñar Barcelona?

- Como siempre en la gloria deportiva y el poder enrumbar a un club amado por la gran cantidad de ecuatorianos. Primero en la parte financiera, pero de la mano también logros deportivos. Sueño jugar la final y ser campeones.

- Se viene Liga de Quito, ¿es el partido del año?

- Punto de orden, si ganamos a Liga de Quito qué pasa. El siguiente hay que ganar, estamos jugando finales desde el 22 de enero y debemos seguir hasta mediados de diciembre. Pero si ganamos a Liga, que es un rival directo, ganaríamos un golpe de efecto enorme para intentar ganar la etapa, pero recién vamos en la cuarta fecha. Cada partido será una final, faltan 12 finales y si nos va bien, es decir ganamos la etapa y debemos de buscar ganar la final, que es la gran meta.