El Astillero, en dos vías

Esta temporada 2020 tiene a los dos cuadros del Astillero en diferentes caminos. Barcelona es el único líder de la LigaPro con buenos números y pisa fuerte mostrando que quiere contra todo llegar a la final, mientras que su hermano de barrio, Emelec, anda de tumbo en tumbo y está a pocos días de afrontar un nuevo reto internacional en la Copa Sudamericana.

EXPRESO conversó con dos exjugadores de estos clubes del Astillero y hablaron de la realidad que vive cada equipo. Janio Pinto, por Barcelona, asegura que la experiencia de varios de sus elementos lo está fortaleciendo, mientras que Juan Triviño, por Emelec, admite que este plantel está lejos de competir a buen nivel.

“Barcelona viene ganando y eso es clave en el inicio de todo campeonato. En la primera etapa no se pudo llegar a la final, pero ahora creo que puede aprovechar que Liga se enfocará en la Libertadores para estirar su margen de puntos”, empezó analizando.

Otro detalle no menor en Barcelona es que no ha recibido goles en estos tres choques disputados.

“Siempre es bueno no recibir goles, eso ayuda a la confianza de los centrales en defensa y también al propio arquero. Ayer (contra Liga de Portoviejo) Burrai se dejó la vida y ese tipo de esfuerzos no pueden separarse del análisis”.

Pero Pinto dijo que “los referentes como Díaz están marcando una diferencia clave en la llegada del nuevo recambio, están funcionando y eso está ayudando a fortalecer al equipo en tramos complejos, como el segundo tiempo en Portoviejo y con uno menos”, señaló.

Triviño quita esperanzas en este Emelec y reconoce que “la plantilla ha dejado de sembrar expectativa en sus aficionados. El hincha azul hoy no espera nada de Emelec, pienso como muchos y no es por ser negativo, pero este 2020 es muy complicado que pueda pelear algo”.

Sobre el último resultado contra Macará en el Capwell, Triviño no tiene mucho que acotar, pero admite preocupación en lo que refleja el club.

“No hay mucho que decir. Es un equipo que no se conecta dentro del campo ni con la idea que pretende el entrenador ni con sus compañeros. Muy pocas veces tejen una jugada que termina en ataque. Es más de lo mismo y eso tiene cansados a los hinchas. Pensaban que iba a ser el mejor Emelec de la década y hoy es el peor, por resultados y juego”, sentenció.

Mientras los toreros sonríen con su presente, al menos casa adentro, y miran a todos desde la parte alta de la tabla, los eléctricos se toman la cabeza con resignación esperando que suceda un milagro en Sudamericana que les devuelva algo de ilusión en el cuadro que dirige Ismael Rescalvo.

Para saber

Momento

Luego del partido ante Liga de Portoviejo, Javier Burrai rompió en llanto por el fallecimiento de su padre. El portero fue elegido como jugador del encuentro por su gran presentación.

Viaje y regreso

Emelec viaja hoy, 10:00, en vuelo directo de Guayaquil a Rosario. Jugará el partido contra Unión el jueves por Copa Sudamericana y regresará el viernes a las 07:00.