Juan Carlos Paredes: "Yo quería seguir en Emelec"

Juan Carlos Paredes actualmente es futbolista de El Nacional, pero antes de llegar al conjunto militar tuvo que pasar un periplo en el último año que vivió en Emelec. Una fuerte lesión lo alejó del campo y no tuvo oportunidades en el plan de los hermanos Rescalvo y el jugadores admitió que no quiso dejar el club.

En una entrevista con Fútbol Sin Casette, programa de Directv, la Hormiga Paredes reconoció qué fue lo que lo dejó fuera del Bombillo y la lesión que lo marginó de las canchas por casi nueve meses.

Juan Carlos Paredes “Yo quería seguir jugando en Emelec”



"Me da tristeza en el aspecto de que yo quería seguir jugando en Emelec, pero lastimosamente tuve la lesión muy grave que me partí la tibia, estuve ocho o nueve meses sin jugar y para mi mala suerte me lesiono en el último año de contrato. Entonces llegan estos señores Rescalvo", explicó el exjugador azul.

Paredes salió campeón con el Bombillo en la temporada 2017 y fue estelar esa temporada, pero los siguientes años le costó sostener ese gran nivel. Hoy es un estelar en el cuadro de los puros criollos.