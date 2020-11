Alfaro le da un voto de confianza a Rojas

De los 29 convocados por Gustavo Alfaro a la selección ecuatoriana para enfrentar a Bolivia y Colombia, por la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias del Mundial Catar 2022, la presencia de Joao Rojas ha sido la más cuestionada por la opinión pública.

Tras darse a conocer la lista del combinado nacional, la noche del sábado, el nombre del jugador de Emelec se convirtió en tendencia en Twitter, debido a que miles de usuarios criticaron la aparición del atacante de 23 años, quien no pasa por un buen momento.

La nómina de Gustavo Alfaro para los partidos ante Bolivia y Colombia. Adrián Peñaherrera

Esta temporada, de 20 encuentros en la LigaPro (el 8 de noviembre debía jugar ante Universidad Católica), Rojas ha estado presente en 17. De esos solo dos veces terminó los 90 minutos, mientras que en el resto entró al cambio o fue sustituido. Solo suma dos goles.

Debido a esto, el llamado de Rojas también es sorpresivo para los exjugadores ecuatorianos, Raúl Avilés y Kléber Fajardo, así como para el técnico Carlos Torres Garcés.

Ellos coinciden en que el futbolista no pasa por su mejor momento, pero respetan la decisión de Alfaro.

Hay que respetar la decisión del técnico. En el arranque de las eliminatorias demostró que tiene bien estudiado a nuestros futbolistas. Kléber Fajardo, exseleccionado ecuatoriano.

“El técnico de la selección le vio algo a Rojas que muchos no le hemos podido ver. Ojalá que este llamado le sirva, para que pueda levantar su nivel futbolístico, pues me parece que es un jugador que tiene un techo muy alto”, comentó Avilés.

La Turbina, como conocen al exjugador millonario, acotó que le hubiera gustado ver en la Tricolor a jugadores como Erick Castillo o Alexander Alvarado. “Creo que estos dos futbolistas se merecen una oportunidad en la selección. Por algo están en el exterior. Alvarado es un chico que juega muy bien como extremo por izquierda y hubiera sido grato verlo en estos partidos que se vienen”.

Fajardo por su parte comentó que también le causó sorpresa la presencia de Rojas, debido a que el jugador del Bombillo “no ha hecho méritos” para estar en la convocatoria.

Posiblemente Rojas en su club está mal ubicado, o tiene problemas que en la selección se pueden resolver al encontrar otro ambiente. Carlos Torres Garcés, técnico ecuatoriano.

“Si el profe Alfaro lo llamó para jugar como media punta, me parece que Miler Bolaños era mejor opción. Y si lo llevan para jugar por extremo, creo que hay otros como Erick Castillo y Alexander Alvarado, que pasan por un mejor momento”.

“Las convocatorias nunca van a dejar satisfechos a todos. Uno siempre tiene alguna que otra sugerencia. Pese al poco tiempo que lleva Alfaro en el país ha dejado claro que es un técnico que sabe lo que quiere y necesita”.

“En el sentido general estoy de acuerdo con la lista. Alfaro demostró en las dos primeras fechas de la eliminatoria que sabe manejar bien el grupo y ha llamado a quienes están en su mejor momento. No deja de sorprender la presencia de Rojas. No dudo de su capacidad, pero no está pasando un buen momento en su equipo. Puede ser que esto lo ayude a mejorar en Emelec, porque parece que su estado anímico está muy bajo. En ese lugar se pudo llamar a otros elementos, pero no voy a dar nombre porque no es mi estilo hablar de quienes no están, dijo Torres Garcés.

Los consultados coincidieron en que el resto de la nómina está integrada por jugadores que tienen “un buen presente” y en su mayoría cuenta con las características necesarias para afrontar dos compromisos en ciudades de altura.

Además de Rojas, Moisés Corozo, Béder Caicedo y Adolfo Muñoz son otras de las caras nuevas que tiene la Tricolor, que el 12 de este mes visitará a Bolivia y cinco días después recibirá a Colombia. DPI-MGD