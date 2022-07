Alexis Endara, sin el peso del esfuerzo

Alexis Endara ha cumplido más de un mes como triple campeón del mundo. A sus 16 años consiguió tres medallas de oro en el Mundial Prejuvenil de Pesas que se disputó en León, México. Con esa hazaña también se proclamó en el primer tungurahuense en brindar tres preseas doradas en una cita máxima a la provincia.

El muchacho de pequeña estatura y de cuerpo que aparenta fragilidad, levantó 81 kilogramos en el arranque y 103 en el envión, sumó un total de 184 kilogramos. El coronarse campeón fue lo que la gente apreció mediante los vídeos y las noticias, pero lo logrado por Alexis ha exigido mucho esfuerzo y sacrificio. Se concentró dos meses, lejos de su familia, en la residencia de la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) donde entrenaba a doble jornada, de lunes a sábado. Para él no había más distracción que las pesas y su mente estaba proyectada en obtener medalla de oro.

Su entrenador Eduardo Guadamud, quien también es un referente halterista, mencionó que Alexis es un joven extraordinario con objetivos claros. “Le decía que aunque gane el envión era suficiente, pero declaró que iba a ser campeón y que regresaría con las medallas. Su perseverancia lo tiene en el podio”, dijo Guadamud mientras observa a su pupilo cumplir una de sus rutinas, que las realiza desde los 13 años cuando empezó en el mundo de la halterofilia. Lo hizo por curiosidad, contó a Diario EXPRESO.

El campeón mundial cumplirá 17 años el 5 de agosto. No es madrugador, su jornada de entrenamientos empieza a las 10:00, hay días que desayuna en su casa o en la residencia. Practica en dos jornadas, la primera es de 10:00 hasta las 13:00 y la segunda de 16:00 hasta las 18:00 o en ocasiones se extiende el horario, todo depende de la competencia que esté en camino, asegura. Luego de entrenar debe ir al colegio porque es una de las exigencias de la FDT que no debe dejar de estudiar y organizar su tiempo.

“Este proceso no es fácil, si lo fuera todos lo hicieran. Ahora mi propósito está en conseguir el campeonato mundial juvenil y sénior para pasar a los Juegos Olímpicos”, expresa el deportista.

Eduardo Guadamud, entrenador de Alexis, en un ameno diálogo. Yadira Illescas

Sus padres lo ayudan con la movilización en la medida de sus posibilidades, son comerciantes informales. Con ellos habita en un departamento de arriendo en el sector de Letamendi, barrio considerado por la Policía de la Subzona de Tungurahua como un punto rojo delincuencial.

Debido a la precariedad económica de sus progenitores debe compartir la habitación con su hermana menor, pero esa realidad también espera cambiarla y en un futuro comprarle una casa a sus padres donde todos vivan cómodos. Pero el no tener recursos no lo ha limitado y no lo ha desviado de su propósito. Desde el 2019 que empezó a entrenar ha conseguido más de 40 medallas entre oro y plata.

Alexis es el mayor de dos hermanos, en el hogar que procrearon Blanca Criollo y Édison Endara. Doménica quien el 2 de julio cumplió 15 años, le sigue los pasos. La ‘ñaña’ es su mayor admiradora y practica todos los deportes que su ñaño. Entre los dos hermanos Endara, en su habitación tienen la colección de al menos 60 medallas, la mayoría son de oro de las competencias locales y nacionales.

Alexis Endara mira a su hermana Doménica, quien también practica la halterofilia Yadira Illescas

Blanca, la madre de 39 años, dice estar agradecida por las bendiciones recibidas mediante sus hijos. Ella es devota del Niño Dios y de la Virgen de Guadalupe donde tiene pequeñas fotos de sus hijos y medallas. Su mente vuelve a aquel 11 de junio que su pequeño Pinky-así llaman en el seno familiar y de amigos a Alexis- viajó a México.

“No pudimos despedirlo, porque cuando llegamos al aeropuerto ya había embarcado. La competencia la vimos por televisión y cuando lo proclamaron campeón no podía con tanta felicidad. Me gustaría acompañarlo en alguna competencia internacional, para eso ya estoy reuniendo”, mencionó la progenitora, mientras Alexis la abraza en un pequeño mueble ubicado en la sala del departamento.

Alexis Endara ingresa este lunes 18 de julio nuevamente a concentrarse a tiempo completo en la residencia de la FDT para las competencias de Juegos Nacionales en agosto y después el Panamericano Prejuvenil y Sudamericano.



Su padre, Édison, se le cortan las palabras y luego dice que su pequeño siempre se ha destacado en los deportes. “El deporte lo lleva por el buen camino a mi hijo. Cuando nos reunimos a jugar vóley los amigos lo aplauden y nos felicitan”, agregó el orgulloso padre.

Una hora a pie hasta su lugar de entranamiento

Alexis Endara, pese a sus éxitos deportivos, todavía no recibe bonificaciones económicas y peor un sueldo que le permitan mejorar su condición de vida. Mencionó que hasta el 2020 recibía un bono de 60 dólares que le servía para la movilización y con eso también ayudaba a sus padres, sin embargo, se lo quitaron desde la pandemia. Como en ocasiones sus progenitores no pueden darle $ 1,20 diarios para ir a los entrenamientos, se va caminando, en este trayecto se tarda alrededor de una hora desde la avenida Bolivariana hasta su casa en el sector de Letamendi.

Alexis Endara, jcon su madre Blanca Criollo, su padre Édison Endara, y su hermana Doménica. Yadira Illescas

María Belén Aguirre, viceministra del Deporte, le dijo a EXPRESO que Endara ingresará al Plan de Alto Rendimiento tras su tricampeonato mundial. “Desde agosto empezará a recibir un estímulo mensual de 425 dólares, ya que su logro deportivo lo ubica en la categoría de perfeccionamiento, que sirve para los gastos personales del deportista, además del equipo de ciencias aplicadas a través del plan, es decir psicólogo, nutricionista, deportólogo y médico general”, esto además de los rubros transferidos por la cartera de Estado hacia la Federación Deportiva de Tungurahua (FDT) para su preparación, ya hechos con anterioridad.

La actual administración de la FDT le ha prometido a Alexis un bono mensual y un premio por su logro, que le entregarán en diciembre. El deportista se ha mostrado agradecido por una beca de estudios otorgada por la entidad tungurahuense.