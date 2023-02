Alexia Putellas hace historia en The Best

Segundo premio The Best a mejor jugadora del mundo para la española.

En medio de una emotiva gala que juntó a las máximas estrellas del fútbol masculino y femenino en París, los flashes de las cámaras no solo se los llevó Leo Messi y el 'Dibu' Martínez por los premios a mejor jugador del mundo y mejor arquero respectivamente, también Alexia Putellas, delantera del FC Barcelona, llamó la atención y destacó por su segundo The Best consecutivo a mejor jugadora, convirtiéndose de esta manera en la primera en conseguirlo.

Cuando pronunciaron su nombre, la misma Putellas no podía creerse que había ganado el premio The Best, otra vez. Y la verdad, la disputa por el galardón estaba complicada pues sus otras contrincantes eran nada más y nada menos que Alex Morgan (Orlando Pride) y Beth Mead (Arsenal). Ambas jugadores que tuvieron una excelente temporada 2022 con sus equipos. Sin embargo, los votantes la tenían clara y sabían que el premio tenía que llevárselo la actual Balón de Oro.

Ahora la jugadora española quiere volver a casa para celebrar junto a su familia la cual no pudo asistir a la ceremonia, pero la estuvieron apoyando durante todo el año en un momento duro como lo fue su lesión de ruptura de ligamentos cruzados, impedimento que la mantuvo alejada de las canchas en diciembre del 2022.