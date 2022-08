Fue la principal figura del duelo en Casa Blanca entre Liga de Quito y Emelec, pero es una función más de muchas que ha tenido en toda la temporada con el conjunto albo. Alexander Alvarado vive una gran temporada en la LigaPro y su principal deseo es cerrarla con una final.

Su préstamo con los albos termina en diciembre y deberá volver al Orlando City, dueño de su pase, sin embargo, Alvarado tiene todas las intenciones de quedarse en el Rey de Copas.

“¿Dónde firmo? Voy corriendo a renovar, espero hagan uso de la opción de compra, me encanta estar en Liga, disfruto mucho de mi fútbol y de la gente”, dijo en una entrevista con radio Área Deportiva de Quito.

“Yo me quiero quedar, me siento feliz. Vamos a hacer el esfuerzo para quedarnos. Estoy disfrutando de mi fútbol. No he conversado con nadie del Orlando City, la dirigencia ni un mensaje”, agregó.

Anhela “ganar algo con Liga” y reconoció que “les he dicho a mis papás quiero jugar una final y quedar campeón”.

Antes de llegar a Liga, Alvarado estuvo en el clásico rival, Aucas.