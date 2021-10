El deporte ecuatoriano y mundial está de luto por la muerte del velocista nacional Álex Quiñónez, un histórico del atletismo.

Quiñónez empezó a convertirse en leyenda en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde sorprendió al mundo al meterse en la final de los 200 metros planos, con esa destreza y velocidad que lo caracterizaba.

El velocista olímpico Álex Quiñónez fue asesinado en Guayaquil Leer más

Luego de una prolongada pausa que no le permitió estar presente en cita olímpica de Río 2016, el atleta se propuso volver a ser lo que era, un símbolo del atletismo sudamericano y lo logró.

Esto se dio el 1 de octubre cuando terminó tercero en el mundo en los 200 metros planos en el Mundial de Doha en 2019, para llevarse la medalla de bronce.

El deportista esmeraldeño hizo en aquella ocasión un tiempo de 19:98, que pese a todo no era su mejor marca, pero le alcanzó para meterse en el podio ecuménico.

COMUNICADO OFICIAL.



Con profundo dolor confirmamos el asesinato de nuestro deportista Alex Quiñónez. pic.twitter.com/T8bxe8C2Lu — Ministerio del Deporte Ecuador (@DeporteEc) October 23, 2021

Medallas en Juegos Panamericanos, Bolivarianos y Sudamericanos, además de destacadas participaciones en la Liga Diamante colocaron en la cima a Quiñónez, quien no pudo ser parte de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Esto debido a una sanción por no haber sido ubicado para tres controles antidopaje que se le realizan a los atletas de élite, sin embargo el tricolor aclaró que no se trataba de una ausencia en las pruebas sino un error de actualización en la plataforma, no obstante, no pudo representar al país en tierras japonesas, donde era favorito para ocupar el podio.