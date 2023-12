Aldo Vanoni: “La desunión afectó al fútbol de Guayas”

Con Independiente del Valle y Liga de Quito disputando la final de la LigaPro 2023, dos equipos que son oriundos de Quito, Pichincha llegará a 32 títulos obtenidos en la primera división del fútbol ecuatoriano y superará a Guayas, que se quedará con 31.

(Te invito a leer: LigaPro: Los finalistas están entre pedidos y mensajes de confianza)

En entrevista con EXPRESO, el expresidente de la Asociación de Fútbol del Guayas (AsoGuayas) entre 1998-2002, Aldo Vanoni Darquea, reveló que la caída del fútbol local empezó cuando Barcelona y Emelec decidieron separarse para manejar sus propios recursos económicos, al final de la década de los 80.

Además, que los diferencias entre los presidentes del Ídolo del Astillero y del Bombillo no dejaron que, en muchas ocasiones, se llegue a consensos que ayuden al balompié local. En las reuniones nunca se podían poner de acuerdos.

¿Cuándo se empezó a estancar el fútbol de Guayas?

Desde que los clubes tienen sus propios estadios y empezaron a jugar en ellos, que fue al final de la década de los 80, porque antes de eso los partidos se jugaban en el estadio Modelo Alberto Spencer. Hasta esa época había organización, existían diferencias internas, pero estaban unidos a través de AsoGuayas, que manejaba toda la parte económica y repartía equitativamente el dinero, aunque siempre Barcelona y Emelec llevaban más. Se podía vivir en comunidad.

¿Cuál fue la razón para que cada club coja su rumbo?

Como Emelec y Barcelona ya tenían sus estadios y sabían que tenían muchos hinchas, cada uno pidió manejar sus recursos, y eso está bien porqué velaron por sus intereses. Pero, toda esa unión se perdió desde que Barcelona y Emelec tienen sus estadios y la asociación dejó de manejar los recursos. Esto causó más peleas entre los dirigentes y cada uno empezó a trabajar por su lado, todo lo contrario a lo que hizo AFNA (Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha), que siempre están unidos.

¿La desunión terminó por golpear al fútbol local?

Además de eso, de la separación de la Asociación, las diferencias marcadas en los criterios de los presidentes de los equipos de Guayas golpearon a la asociación. En Quito pueden tener las diferencias que quieran, pero en Guayaquil llegan hasta la enemistad. Los de Quito pueden tener criterios diferentes, pero todos los lunes se reúnen para socializar todos los problemas que tienen. Y cuando acuden a las reuniones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) lo hacen en bloque, van como un equipo, en cambio, los presidentes de Guayas cada uno va por su lado. La desunión ha llevado al desastre que tenemos como fútbol en Guayas.

¿Cuáles eran los problemas dirigenciales?

Había varios que eran problemas dirigencial internos, pero hubo otros que fueron públicos. Los presidentes de Barcelona y Emelec siempre tenían problemas y se respondían públicamente por la rivalidad de los equipos, eran cosas fuertes que no dejaban que haya unión para trabajar por el fútbol del Guayas. Y en algún momento la prensa aportó a esto, porque consideraban que Barcelona y Emelec eran los equipos grandes, obviamente la historia lo dice, y replicaban que los clubes pequeños llegaban a la primera división para quitarle dinero a los amarillos y azules.

Barcelona y Emelec serán los dos representantes de Guayas en la temporada 2024 de la LigaPro. Archivo

¿Usted como presidente de AsoGuayas pudo unirlos?

Ellos no se unen por nada. A mí me costó como presidente llevarlos a las reuniones para sacar nuestros criterios y que AsoGuayas presente sus pedidos ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Unos acudían a las reuniones, pero otros no, aparte, que nunca podían llegar a un consenso. En cambio, AFNA siempre se une y tiene criterios unidos.

¿Estos problemas también ocasionaron que la Asociación pierda espacio en la FEF?

Los dirigentes de los clubes ocasionaron que Guayas pierda hegemonía en Ecuador. Nunca hubo unión para levantar el fútbol local y cada vez son menos equipos de Guayas en la primera división. En la FEF, Guayas tiene minoría y poco peso, tanto así, que las asociaciones de otras provincias buscan unirse a AFNA y no a la AsoGuayas. Incluso eso se ve reflejado en los presidentes que se eligen, el último de Guayas fue Galo Roggiero Rolando (1994-1998).

¿En AsoGuayas se le pudo dar continuidad a los proyectos?

Tampoco se pudo organizar esto y es algo que AFNA le ha saco provecho. En AFNA tienen un sistema que cada presidente debe continuar el trabajo del anterior, ellos tienen una planificación a largo plazo, tienen un trabajo para el bien común del fútbol de Pichincha y han podido mantener la competitividad en sus torneos.

Turquía: prisión preventiva para el presidente de club que atacó a árbitro Leer más

¿En Guayas falta competitividad?

Claro que sí. AsoGuayas solo realiza el torneo de la segunda categoría de la provincia y seis formativos (sub-12, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17 y sub-18). En cambio, en Quito desarrolla más torneos para que salga el campeón de la Provincia, quien lo representará en el ascenso. Acá, hay como veinte equipos que están vegetando en la segunda categoría y no se ha hecho nada para darles competitividad.

¿Faltó apoyo de AsoGuayas a los clubes?

Siempre hubo apoyo de la asociación y buscó el bien del fútbol local. Lo que yo considero que también afecta es que no hay continuidad en el trabajo para mejorar el rendimiento de los jugadores que están en las formativas. Por esta razón, los jóvenes de Guayas buscan equipos de Quito como Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica, entre otros, que tienen proyectos consolidados. Nuestra materia prima está en Quito y ellos lo están aprovechando, uno de esos casos es Kendry Páez.

¿No se les da oportunidad a los pelados en Guayas?

No, no les dan oportunidades para jugar, en cambio, en Quito hacen debutar jugadores con 15 años, algo que se ve raramente acá. En Barcelona lo tienen a Allen Obando (17 años), pero prefirieron pagar por tres extranjeros (Agustín Rodríguez, Francisco Fydriszewski y Jonatan Bauman). Recién cuando vieron que los extranjeros no funcionaron lo pusieron a Obando. Acá en Guayas hay buena materia prima, pero se están yendo seducidos a Quito por proyectos triunfadores.

¿Entonces los clubes tienen que mejorar sus formativas?

Claro, en todo país es la base de sus equipos y de su selección. De hecho, en la selección ecuatoriana actual casi no hay jugadores de Guayas, cuando antes era todo lo contrario, de la sierra no convocaban muchos jugadores.

¿Guayas podría quedarse sin equipos en primera división?

Solo quedan Barcelona y Emelec, los más famosos de Guayas, pero eso no quiere decir que siempre estarán en la primera. Emelec en algún momento ya descendió (en 1981) y no vienen de una buena temporada. Si no hacen un buen trabajo en formativas seguiremos mal y podríamos quedarnos sin representantes. Los clubes no son invencibles.

¿Qué se debe hacer para que resurja el fútbol de Guayas?

Hay varias cosas que se pueden hacer. Yo creo que los torneos interbarriales fueron esenciales para esa primera parte de la formación de jugadores, pero ahora ya casi ni se juegan. Esta parte podemos empezar a recuperar para incentivar el deporte, pero los centros educativos necesitan recursos económicos y no los tienen. Obviamente, también las cosas que ya mencioné, buscar la unión dirigencial y fortalecer las formativas de los clubes.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!