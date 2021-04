Alberto Contador: "Richard Carapaz tiene muchas opciones de ganar el Tour"

Alberto Contador escribió su nombre en la historia del ciclismo al ser de los pocos deportistas en ganar las tres grandes vueltas: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

El español, en diálogo con EXPRESO, señaló que tiene claro que Richard Carapaz puede seguir su camino y lo pone como uno de los favoritos para conquistar el Tour de este año, no solo por su fortaleza en los ascensos, sino porque tiene velocidad de punta y ha logrado reinventarse en cada una de las situaciones que ha vivido en la carretera, ya sea como gregario o líder.

Richard Carapaz apareció con fuerza en la élite del ciclismo mundial. ¿Cuál es su análisis del deportista ecuatoriano?

Richard es un grandísimo corredor. Lo que se le adapta es la escalada, pero también tiene gran velocidad de punta de cara a conseguir bonificaciones. Ya sabe lo que es ganar una gran vuelta (Giro de Italia 2019) y lo que es ir de líder y estar a punto de ganar la Vuelta a España, el año anterior. Cada vez se encuentra mejor, sabe reinventarse. El pasado Tour de Francia fue compañero de Egan Bernal, quien por problemas de espalda se tuvo que retirar. Se quedó al mando e hizo cosas muy bonitas. Seguirá haciendo grandes cosas en el ciclismo y este año tiene la oportunidad (al ser líder para el Tour).

En la Vuelta a España se habló mucho de una acción en la que se vio beneficiado Primoz Roglic en su lucha contra Carapaz por el título. ¿Cómo se viven esos momentos en la carretera?

Lo estaba transmitiendo en directo. Debo aclarar que Movistar ha sido siempre mi rival en mi carrera profesional. Cuando vi la situación que Richard atacó y puso en problemas a Roglic, Movistar venía haciendo una carrera dura. Cuando llegó Marc Soler y Enric Mas empezaron a tirar para conseguir el cuarto puesto. De eso se benefició Roglic, no cabe duda, para no perder la Vuelta a España. En ese momento tan rápido, viéndolo en directo, no estaban en capacidad de decir hagamos esto para que no gane Richard. Lo dije tal y como lo vi, y resalto que por Richard tengo una gran simpatía y nos llevamos superbien.

¿Con su experiencia al conquistar dos veces el Tour, cree que Carapaz está listo para ganar esta exigente prueba?

Va con las ideas claras para intentar ganar y está en el grupo de favoritos. Quizá las miradas están más en Primoz Roglic y Tadej Pogacar, pero Richard tiene muchas opciones para ganar el Tour.

¿Cuál es la clave para poder imponerse en las grandes vueltas?

No hay una fórmula mágica, hay que ser un corredor completo. Fuerte a nivel mental y físico para tener determinación y tomar las decisiones correctas, tener claro el objetivo. Tener motivación para entrenar tu cuerpo por tantas horas. Para poder ganar una gran vuelta debes tener una mente muy equilibrada con respecto a las piernas.

¿Le ha sorprendido el desarrollo del ciclismo ecuatoriano?

Es un ejemplo para otros países en los que no hay mucha tradición ciclista. Ahora mismo hay corredores como Carapaz, (Jhonatan) Narváez, (Jonathan) Caicedo que destacan. Van a ir abriendo las puertas a más corredores de Ecuador para la máxima categoría del ciclismo mundial.

¿El entrenamiento en altura que se realiza en Ecuador es clave de cara a las carreras que se realizan en Europa?

Es bueno entrenar allí, pero debes tener buen asesoramiento, conocer tu cuerpo. No es magia, es un mix de todo. Hace poco observé que hay una subida hasta el segundo campo base (del Chimborazo) a más de 4 mil metros, y que Richard había ido allí, ¡madre mía! Entrenar en altitud es una ventaja para luego venir a correr en Europa, porque a dos mil metros de altitud te sientes como en casa.

¿La importancia del deporte en momentos tan difíciles que vivimos por la pandemia?

Es clave incentivar la práctica deportiva para la salud. Eso me motivó a llevar adelante la Vuelta a España Colnatur, a la que todos se pueden unir para sumar kilómetros desde sus casas y así cubrir esos 7.526 kilómetros, que es el perímetro del territorio español. Luego podemos ir por recorrer otros países como Ecuador.

¿Cuánto le ayudó el deporte para superar el ictus?

El tema del ictus fue el mayor desafío al que me ha sometido la vida. Ha sido gracias a toda la gente que tenía alrededor, familia, amigos, que me animaban en momentos de bajón, que pude superarlo y volver a la competencia.