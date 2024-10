Alan Franco, el único ecuatoriano que estará en la final de Copa Libertadores

Hasta los 12 años, Alan Franco Palma pudo mostrar su clase futbolística en las canchas de su natal Jujan y el recinto San José, en la provincia de Los Ríos, ya que luego llegó a Guayaquil, dejando a su familia, para hacer de la vía a la costa su hogar, al vivir en la concentración del equipo Norte América.

Actualmente con 26 años, el centrocampista será el único ecuatoriano que jugará la final de la Copa Libertadores 2024, cuando su equipo, el Atlético Mineiro, enfrente a Botafogo, en Argentina, el próximo 30 de noviembre.

Un ganador en Brasil

Pese a la alegría que puede significar poner la bandera tricolor en la final del máximo torneo continental, la alegría de Alan no será completa, pues don Pedro Franco, su padre y primer hincha, quien lo alentaba desde las gradas en los barriales de Jujan y Babahoyo, no estará, ya que un día de abril en 2020 falleció. Incluso antes de que el jugador empezara su carrera internacional. Así lo relata su primer entrenador, José Pepe Sánchez.

José Sánchez (izq), primer DT de Alan, y Santiago Medrano, dirigente deportivo hablando de los inicios de Alan Franco. Cortesía

El DT de la Master Fútbol Jujan, la escuelita donde Franco se inició, lo recuerda: “Alan, desde pequeño era muy entregado, no le gustaba dar una pelota por perdida, era de los que iba a todas. Ahora verlo por televisión es algo grandioso”, precisó para EXPRESO.

Inicio y cualidades

El profe Pepe, como se lo conoce, lo tuvo desde los 5 hasta los 9 años, de ahí que los recuerdos se le vienen a la mente. Dice que Alan tuvo dos canchas, la del Recinto San José, en Babahoyo, y que se ubica pasando el río del mismo nombre, frente al cantón Jujan (Guayas); y la que se la conoce como Convento, en esta última provincia.

Sánchez explica que Franco tuvo desde siempre el don de jugar en todo el medio campo. “Si Alan llega a jugar de nueve algún día no me sorprendería; en la cancha de Master Fútbol Jujan, lo colocaba de cinco, luego iba de ocho, y cuando no estaba el delantero jugaba de nueve. Había partidos que podía estar en todas las posiciones, menos de arquero”, recuerda el entrenador, quien explica el porqué Franco llegó a jugar en varias categorías en la selección de la provincia de Los Ríos, donde mostró su clase.

El mediocampista ecuatoriano Alan Franco también es jugador de la Tri. EFE

“Franco desde pequeño la tuvo clara, tenía la ambición de comerse la cancha; él quería ser jugador profesional de esos que salen en la televisión, decía; claro que no fue fácil dejar a la familia a los 12 años para irse a Guayaquil y luego a Quito, fue duro, pero gracias a Dios lo logró”, recalca el entrenador, quien se dice satisfecho de verlo jugar en una final de Copa Libertadores.

Inspiración y motivación

La última vez que Alan estuvo en la Master Fútbol Jujan fue el año pasado; ahí compartió con los pequeños y su entrenador. Hoy a Pepe le brillan los ojos cuando recuerda al padre de Alan: “Don Pedro fue su mejor fan, sé que desde el cielo lo estará viendo. Estuvo cerca de verlo defendiendo la camiseta de un equipo extranjero”.

Santiago Medrano, dirigente deportivo que reside en Jujan, recuerda también al tricolor cuando fue a la primera selección sub-17 de Ecuador: “Para Jujan fue tremendo verlo en la selección y saber que representaba a nuestra tierra”, precisó.

Medrano recalca que lo mejor que Jujan ha recibido de Alan es el ejemplo para los más chicos: “Las cosas se las enseña con el ejemplo... Alan desde que salió es una motivación, porque fue a la selección de menores, luego a Independiente y quedó campeón de la Copa Sudamericana, de ahí que cuando le preguntas a un chico de Jujan, te dicen que ellos quieren ser como Alan Franco”, cierra Medrano.

