Directv: Agenda deportiva para el viernes 7 de noviembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 7 de noviembre
Para este viernes 7 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 7
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 12
|Elche
|vs.
|Real Sociedad
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 7
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 11
|Pisa
|vs.
|Cremonese
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 7
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 10
|Werder Bremen
|vs.
|Wolfsburg
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 7
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|El Salvador
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|07:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Inglaterra
|vs.
|Haití
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 7
|✓
|08:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Corea del Norte
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 7
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Egipto
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 7
|✓
|09:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|México
|vs.
|Costa de Marfíl
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 7
|✓
|10:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Regular
|Suiza
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS
|616
|1616
|viernes 7
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Indonesia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 7
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial FIFA Sub-17 - Fase Regular
|Zambia
|vs.
|Honduras
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 7
|✓
|15:00 hs.
|FUTSAL
|Copa Intercontinental de Futsal
|Illes Balears Palma Futsal
|vs.
|Peñarol
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 7
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Anadolu Efes
|vs.
|Olimpia Milano
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 7
|✓
|14:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Barcelona
|vs.
|Real Madrid
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 7
|✓
|15:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Ferro
|vs.
|Jorge Guzmán
|DSPORTS
|617
|1617
|viernes 7
|✓
|18:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Cuartos de Final
|Olimpia Kings
|vs.
|Universitario
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 7
|✓
|09:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Brasil
|Prácticas 1
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 7
|✓
|13:25 hs.
|AUTOMOVILISMO
|Fórmula 1 - Gran Premio de Brasil
|Clasificación Sprint
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 7
|✓
|19:30 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Nicklaus Flaz
|vs.
|Tiger Johnson
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 7
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|ONE Championship
|ONE Friday Fight 132
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 7
|✓
|13:00 hs.
|MMA
|Hexagone MMA - 36
|Hungría
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 7
|✓
|02:00 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Abu Dhabi Championship
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 7
|✓
|09:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|12:45 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 7
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 7
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610