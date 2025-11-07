Expreso
El miércoles tiene su mejor agenda deportiva en Directv.
El viernes tiene su mejor agenda deportiva en Directv.ImageFX

Directv: Agenda deportiva para el viernes 7 de noviembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 7 de noviembre

Para este viernes 7 de noviembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 7 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 12 Elche vs. Real Sociedad ESPN 2 622 1622
viernes 7 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 11 Pisa vs. Cremonese ESPN 4 NO 1624
viernes 7 14:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 10 Werder Bremen vs. Wolfsburg ESPN 5 625 1625
viernes 7 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos El Salvador vs. Colombia DSPORTS 610 1610
viernes 7 07:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Inglaterra vs. Haití DSPORTS + 613 1613
viernes 7 08:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Alemania vs. Corea del Norte DSPORTS 2 612 1612
viernes 7 08:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Egipto vs. Venezuela DSPORTS 614 1614
viernes 7 09:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos México vs. Costa de Marfíl DSPORTS + 613 1613
viernes 7 10:15 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Regular Suiza vs. Corea del Sur DSPORTS 616 1616
viernes 7 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase de Grupos Brasil vs. Indonesia DSPORTS 2 612 1612
viernes 7 10:45 hs. FÚTBOL Copa Mundial FIFA   Sub-17 - Fase Regular Zambia vs. Honduras DSPORTS 614 1614
viernes 7 15:00 hs. FUTSAL Copa Intercontinental   de Futsal Illes Balears Palma Futsal vs. Peñarol DSPORTS 2 612 1612
viernes 7 12:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Anadolu Efes vs. Olimpia Milano DSPORTS + 613 1613
viernes 7 14:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Barcelona vs. Real Madrid DSPORTS + 613 1613
viernes 7 15:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Ferro vs. Jorge Guzmán DSPORTS 617 1617
viernes 7 18:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Cuartos de Final Olimpia Kings vs. Universitario DSPORTS 2 612 1612
viernes 7 09:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Brasil Prácticas 1 ESPN 2 622 1622
viernes 7 13:25 hs. AUTOMOVILISMO Fórmula 1 - Gran   Premio de Brasil Clasificación Sprint ESPN 2 622 1622
viernes 7 19:30 hs. BOXEO Boxeo Nicklaus Flaz vs. Tiger Johnson ESPN 2 622 1622
viernes 7 07:30 hs. MMA ONE Championship ONE Friday Fight 132 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 7 13:00 hs. MMA Hexagone MMA - 36 Hungría DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 7 02:00 hs. GOLF PGA Tour - Abu Dhabi   Championship Ronda 2 ESPN 2 622 1622
viernes 7 09:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 7 12:45 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 7 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 7 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 7 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 7 18:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
viernes 7 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 7 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 7 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
