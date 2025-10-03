Expreso
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el viernes 3 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 3 de octubre

Para este viernes 3 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 3 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Osasuna vs. Getafe ESPN 3 623 1623
viernes 3 14:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Bournemouth vs. Fulham ESPN 621 1621
viernes 3 13:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 6 Hoffenheim vs. Colonia ESPN 5 625 1625
viernes 3 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía Trabzonspor vs. Yukatel Kayserispor ESPN 7 627 1627
viernes 3 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Panamá vs. Corea del Sur DSPORTS 2 612 1612
viernes 3 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Ucrania vs. Paraguay DSPORTS + 613 1613
viernes 3 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Egipto vs. Chile DSPORTS 610 1610
viernes 3 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Nueva Zelanda vs. Japón DSPORTS + 613 1613
viernes 3 12:00 hs. BÁSQUET EurolIga - Temporada   Regular Zalgaris Kaunas vs. Fenerbahce DSPORTS 2 612 1612
viernes 3 13:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Panathinaikos vs. Barcelona DSPORTS 614 1614
viernes 3 17:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos CD Jorge Guzmán vs. Baurú DSPORTS 2 612 1612
viernes 3 19:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Olimpia vs. Oberá DSPORTS 2 612 1612
viernes 3 19:00 hs. BÁSQUET WNBA - Final - Juego   1 Phoenix Mercury vs. Las Vegas Aces ESPN 2 622 1622
viernes 3 13:30 hs. RUGBY Premiership Rugby Bath vs. Sale Sharks ESPN 4 NO 1624
viernes 3 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 2 ESPN 621 1621
viernes 3 21:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP -   Clasificación Grand Prix de Indonesia ESPN 2 622 1622
viernes 3 19:00 hs. BOXEO Boxeo Azael Villar vs. Ricardo Astuvilca ESPN 3 623 1623
viernes 3 07:30 hs. MMA One Championship ONE Friday Fight 127 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 3 11:30 hs. MMA PFL - Champions   Series: Road to Dubai Nurmagomedov vs. Hughes DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 3 06:00 hs. GOLF European Tour - Ronda   2 Alfred Dunhill Championhip ESPN 4 NO 1624
viernes 3 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 3 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 3 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 3 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
viernes 3 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 3 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
viernes 3 20:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
viernes 3 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
