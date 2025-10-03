Directv: Agenda deportiva para el viernes 3 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 3 de octubre
Para este viernes 3 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 3
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Osasuna
|vs.
|Getafe
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 3
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Bournemouth
|vs.
|Fulham
|ESPN
|621
|1621
|viernes 3
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 6
|Hoffenheim
|vs.
|Colonia
|ESPN 5
|625
|1625
|viernes 3
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía
|Trabzonspor
|vs.
|Yukatel Kayserispor
|ESPN 7
|627
|1627
|viernes 3
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Panamá
|vs.
|Corea del Sur
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 3
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Ucrania
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 3
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Egipto
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Nueva Zelanda
|vs.
|Japón
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 3
|✓
|12:00 hs.
|BÁSQUET
|EurolIga - Temporada Regular
|Zalgaris Kaunas
|vs.
|Fenerbahce
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 3
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Panathinaikos
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 3
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|CD Jorge Guzmán
|vs.
|Baurú
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 3
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Olimpia
|vs.
|Oberá
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 3
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Final - Juego 1
|Phoenix Mercury
|vs.
|Las Vegas Aces
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 3
|✓
|13:30 hs.
|RUGBY
|Premiership Rugby
|Bath
|vs.
|Sale Sharks
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 3
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Ronda 2
|ESPN
|621
|1621
|viernes 3
|✓
|21:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Clasificación
|Grand Prix de Indonesia
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 3
|✓
|19:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Azael Villar
|vs.
|Ricardo Astuvilca
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 3
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|ONE Friday Fight 127
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 3
|✓
|11:30 hs.
|MMA
|PFL - Champions Series: Road to Dubai
|Nurmagomedov
|vs.
|Hughes
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 3
|✓
|06:00 hs.
|GOLF
|European Tour - Ronda 2
|Alfred Dunhill Championhip
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 3
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 3
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 3
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610