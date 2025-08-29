Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este viernes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el viernes 29 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 29 de agosto

Para este viernes 29 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
viernes 29 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 3 Elche vs. Levante DSPORTS + 613 1613
viernes 29 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 3 Valencia vs. Getafe ESPN 4 NO 1624
viernes 29 11:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 2 Cremonese vs. Sassuolo ESPN 4 NO 1624
viernes 29 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 2 Lecce vs. AC Milan ESPN 621 1621
viernes 29 12:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 3 Real Sociedad B vs. Almería DSPORTS 619 1619
viernes 29 14:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 3 Sporting Gijón vs. Cultural Leonesa DSPORTS 619 1619
viernes 29 05:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Alemania vs. Suecia DSPORTS 610 1610
viernes 29 06:45 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Turquía vs. República Checa DSPORTS 2 612 1612
viernes 29 08:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Lituania vs. MOntenegro DSPORTS 610 1610
viernes 29 10:00 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Estonia vs. Letonia DSPORTS 2 612 1612
viernes 29 12:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Finlandia vs. Gran Bretaña DSPORTS 614 1614
viernes 29 13:15 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Portuigal vs. Serbia DSPORTS 2 612 1612
viernes 29 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 3 ESPN 2 622 1622
viernes 29 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 3 ESPN 3 623 1623
viernes 29 07:30 hs. MMA One Championship One Friday Fight 122 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 29 13:30 hs. MMA Hexagone MMA 33 DSPORTS FIGHT 615 1615
viernes 29 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Octavos de Final DSPORTS + 613 1613
viernes 29 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Octavos de Final DSPORTS + 613 1613
viernes 29 06:30 hs. GOLF PGA Tour - Omega   European Masters Ronda 2 ESPN 4 NO 1624
viernes 29 04:45 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 7 ESPN 621 1621
viernes 29 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
viernes 29 12:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
viernes 29 14:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 29 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
viernes 29 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
viernes 29 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
viernes 29 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
viernes 29 22:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Directv: Agenda deportiva para el viernes 29 de agosto

  2. Caso Apagón: ¿Qué consecuencias enfrentan los exfuncionarios implicados?

  3. Atención Guayaquil: suspendido el servicio de agua en 60 áreas este 30 de agosto

  4. Mundial de desayunos Ibai: Ecuador vs Perú, ¿cuándo revelan el ganador?

  5. Zelenski exige reunión bilateral con Rusia antes del 1 de septiembre

LO MÁS VISTO

  1. Extorsión en el Municipio de Daule: concejales y funcionarios bajo amenaza

  2. Derivaciones IESS a clínicas privadas: auditorías deficientes y millonario perjuicio

  3. Escándalo en Cuenca: Barcelona fuera de Copa Ecuador tras perder ante Cuenca Juniors

  4. El exviceministro de Electricidad Rafael Quintero fue detenido

  5. ¿Quién es Cuenca Juniors? El equipo que eliminó a Barcelona SC en Copa Ecuador

Te recomendamos