Directv: Agenda deportiva para el viernes 29 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 29 de agosto
Para este viernes 29 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|viernes 29
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 3
|Elche
|vs.
|Levante
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 29
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 3
|Valencia
|vs.
|Getafe
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 29
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 2
|Cremonese
|vs.
|Sassuolo
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 29
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 2
|Lecce
|vs.
|AC Milan
|ESPN
|621
|1621
|viernes 29
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 3
|Real Sociedad B
|vs.
|Almería
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 29
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 3
|Sporting Gijón
|vs.
|Cultural Leonesa
|DSPORTS
|619
|1619
|viernes 29
|✓
|05:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Alemania
|vs.
|Suecia
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|06:45 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|República Checa
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 29
|✓
|08:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Lituania
|vs.
|MOntenegro
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Estonia
|vs.
|Letonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 29
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Finlandia
|vs.
|Gran Bretaña
|DSPORTS
|614
|1614
|viernes 29
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Portuigal
|vs.
|Serbia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|viernes 29
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 3
|ESPN 2
|622
|1622
|viernes 29
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 3
|ESPN 3
|623
|1623
|viernes 29
|✓
|07:30 hs.
|MMA
|One Championship
|One Friday Fight 122
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 29
|✓
|13:30 hs.
|MMA
|Hexagone MMA
|33
|DSPORTS FIGHT
|615
|1615
|viernes 29
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Octavos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 29
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Octavos de Final
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 29
|✓
|06:30 hs.
|GOLF
|PGA Tour - Omega European Masters
|Ronda 2
|ESPN 4
|NO
|1624
|viernes 29
|✓
|04:45 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 7
|ESPN
|621
|1621
|viernes 29
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|14:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|viernes 29
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|viernes 29
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610