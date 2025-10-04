Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Agenda deportiva completa para el lunes de septiembre, solo en Directv.
Agenda deportiva completa para el sábado 4, solo en Directv.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el sábado 4 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 3 de octubre

Para este sábado 4 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
sábado 4 07:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Oviedo vs. Levante ESPN 4 NO 1624
sábado 4 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Girona vs. Valencia DSPORTS 610 1610
sábado 4 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Athletic de Bilbao vs. Mallorca ESPN 3 623 1623
sábado 4 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 8 Real Madrid vs. Villarreal ESPN 621 1621
sábado 4 06:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Leeds United vs. Tottenham ESPN 621 1621
sábado 4 09:00 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Arsenal vs. West Ham ESPN 621 1621
sábado 4 11:30 hs. FÚTBOL Premier League -   Fecha 7 Chelsea vs. Liverpool ESPN 621 1621
sábado 4 11:00 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 6 Inter de Milán vs. Cremonese ESPN 2 622 1622
sábado 4 13:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 6 Atalanta vs. Como ESPN 2 622 1622
sábado 4 10:00 hs. FÚTBOL Ligue 1 - Fecha 7 Metz vs. Olympique Marsella ESPN 4 NO 1624
sábado 4 08:30 hs. FÚTBOL Bundesliga - Fecha 6 Borussia Dortmund vs. RB Leipzig ESPN 2 622 1622
sábado 4 09:15 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Deportivo La Coruña vs. Almería DSPORTS 616 1616
sábado 4 11:30 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Andorra vs. Leganés DSPORTS 616 1616
sábado 4 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga Hypermotion -   Fecha 8 Granada vs. Real Sociedad B DSPORTS 616 1616
sábado 4 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos España vs. Brasil DSPORTS 610 1610
sábado 4 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos México vs. Marruecos DSPORTS + 613 1613
sábado 4 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Argentina vs. Italia DSPORTS 610 1610
sábado 4 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Australia vs. Cuba DSPORTS + 613 1613
sábado 4 11:30 hs. FÚTBOL Serie A Femenina -   Fecha 1 Sassuolo vs. Juventus DSPORTS + 613 1613
sábado 4 06:00 hs. FÚTBOL Women's Super League   - Fecha 5 Manchester City vs. Arsenal ESPN 5 625 1625
sábado 4 17:10 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Olimpia vs. Jorge Guzmán DSPORTS 2 612 1612
sábado 4 19:40 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Bauru vs. Oberá DSPORTS 2 612 1612
sábado 4 04:30 hs. RUGBY Rugby Championship Australia vs. Nueva Zelanda ESPN 3 623 1623
sábado 4 07:30 hs. RUGBY Rugby Championship Argentina vs. Sudáfrica ESPN 3 623 1623
sábado 4 13:30 hs. RUGBY URBA Top 12 Regatas Bella Vista vs. SIC ESPN 4 NO 1624
sábado 4 13:00 hs. RUGBY Top 10 A de Córdoba Jockey Club (Cba) vs. Universitario DSPORTS 2 612 1612
sábado 4 15:00 hs. RUGBY Torneo Regional del   Litoral Jockey Club (Ros) vs. Santa Fe Rugby DSPORTS 2 612 1612
sábado 4 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 2 ESPN 2 622 1622
sábado 4 01:30 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Sprint Grand Prix de Indonesia ESPN 621 1621
sábado 4 22:45 hs. MOTOCICLISMO MotoGP - Carrera Grand Prix de Indonesia ESPN 621 1621
sábado 4 12:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Americana - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 5 625 1625
sábado 4 15:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Nacional - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 3 623 1623
sábado 4 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Americana - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 7 627 1627
sábado 4 19:30 hs. BÉISBOL MLB - Serie   Divisional - Liga Nacional - Juego 1 Equipos a confirmar ESPN 3 623 1623
sábado 4 21:00 hs. BOXEO Boxeo Angel Ferro vs. Abraham Cordero ESPN 2 622 1622
sábado 4 17:00 hs. MMA UFC - 320 Preliminares ESPN 621 1621
sábado 4 20:00 hs. PROGRAMAS D Selección DSPORTS 610 1610
sábado 4 21:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
