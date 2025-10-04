Directv: Agenda deportiva para el sábado 4 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este viernes 3 de octubre
Para este sábado 4 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|sábado 4
|✓
|07:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Oviedo
|vs.
|Levante
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 4
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Girona
|vs.
|Valencia
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 4
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Mallorca
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 4
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 8
|Real Madrid
|vs.
|Villarreal
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|06:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Leeds United
|vs.
|Tottenham
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|09:00 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Arsenal
|vs.
|West Ham
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Premier League - Fecha 7
|Chelsea
|vs.
|Liverpool
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|11:00 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 6
|Inter de Milán
|vs.
|Cremonese
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 4
|✓
|13:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 6
|Atalanta
|vs.
|Como
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 4
|✓
|10:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 7
|Metz
|vs.
|Olympique Marsella
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 4
|✓
|08:30 hs.
|FÚTBOL
|Bundesliga - Fecha 6
|Borussia Dortmund
|vs.
|RB Leipzig
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 4
|✓
|09:15 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 8
|Deportivo La Coruña
|vs.
|Almería
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 4
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 8
|Andorra
|vs.
|Leganés
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 4
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga Hypermotion - Fecha 8
|Granada
|vs.
|Real Sociedad B
|DSPORTS
|616
|1616
|sábado 4
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|España
|vs.
|Brasil
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 4
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|México
|vs.
|Marruecos
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 4
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Italia
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 4
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Australia
|vs.
|Cuba
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 4
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A Femenina - Fecha 1
|Sassuolo
|vs.
|Juventus
|DSPORTS +
|613
|1613
|sábado 4
|✓
|06:00 hs.
|FÚTBOL
|Women's Super League - Fecha 5
|Manchester City
|vs.
|Arsenal
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 4
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Olimpia
|vs.
|Jorge Guzmán
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 4
|✓
|19:40 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Bauru
|vs.
|Oberá
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 4
|✓
|04:30 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship
|Australia
|vs.
|Nueva Zelanda
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 4
|✓
|07:30 hs.
|RUGBY
|Rugby Championship
|Argentina
|vs.
|Sudáfrica
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 4
|✓
|13:30 hs.
|RUGBY
|URBA Top 12
|Regatas Bella Vista
|vs.
|SIC
|ESPN 4
|NO
|1624
|sábado 4
|✓
|13:00 hs.
|RUGBY
|Top 10 A de Córdoba
|Jockey Club (Cba)
|vs.
|Universitario
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 4
|✓
|15:00 hs.
|RUGBY
|Torneo Regional del Litoral
|Jockey Club (Ros)
|vs.
|Santa Fe Rugby
|DSPORTS 2
|612
|1612
|sábado 4
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 4
|✓
|01:30 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Sprint
|Grand Prix de Indonesia
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|22:45 hs.
|MOTOCICLISMO
|MotoGP - Carrera
|Grand Prix de Indonesia
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|12:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Americana - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 5
|625
|1625
|sábado 4
|✓
|15:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Nacional - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 4
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Americana - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 7
|627
|1627
|sábado 4
|✓
|19:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Divisional - Liga Nacional - Juego 1
|Equipos a confirmar
|ESPN 3
|623
|1623
|sábado 4
|✓
|21:00 hs.
|BOXEO
|Boxeo
|Angel Ferro
|vs.
|Abraham Cordero
|ESPN 2
|622
|1622
|sábado 4
|✓
|17:00 hs.
|MMA
|UFC - 320
|Preliminares
|ESPN
|621
|1621
|sábado 4
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|D Selección
|DSPORTS
|610
|1610
|sábado 4
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610