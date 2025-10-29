Directv: Agenda deportiva para el miércoles 29 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 29de octubre
Para este miércoles 29 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 29
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 9
|Inter de Milán
|vs.
|Fiorentina
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 29
|✓
|13:00 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 10
|Lorient
|vs.
|PSG
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 29
|✓
|15:05 hs.
|FÚTBOL
|Ligue 1 - Fecha 10
|Nantes
|vs.
|Monaco
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 29
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Semifinal - Ida
|Racing
|vs.
|Flamengo
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 29
|✓
|14:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Portugal - Cuartos de Final
|Braga
|vs.
|Santa Clara
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 29
|✓
|15:45 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Portugal - Cuartos de Final
|Benfica
|vs.
|Tondela
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 29
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Octavos de Final
|Equipios a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 29
|✓
|14:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Octavos de Final
|Equipios a confirmar
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 29
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Cleveland Cavaliers
|vs.
|Boston Celtics
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 29
|✓
|21:30 hs.
|BÁSQUET
|NBA - Temporada Regular
|Los Angeles Lakers
|vs.
|Minnesota Timberwolves
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 29
|✓
|14:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Olympiacos
|vs.
|Mónaco
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 29
|✓
|15:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Pinheiros
|vs.
|Leones
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 29
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|San José
|vs.
|Regatas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 29
|✓
|05:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 29
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 29
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 5
|Toronto Blue Jays
|vs.
|Los Angeles Dodgers
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 29
|✓
|14:30 hs.
|VÓLEY
|Liga Italiana Femenina de Voleibol
|Cucine Luba Citanova
|vs.
|Itas Trentino
|DSPORTS
|617
|1617
|miércoles 29
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 29
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 29
|✓
|22:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610