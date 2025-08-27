Directv: Agenda deportiva para el miércoles 27 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 27 de agosto
Para este miércoles 27 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 27
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 6
|Celta de Vigo
|vs.
|Betis
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Qarabag
|vs.
|Ferencvaros
|ESPN 4
|NO
|1624
|miércoles 27
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Copenhagen
|vs.
|Basel
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 27
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Brujas
|vs.
|Rangers
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 27
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Benfica
|vs.
|Fenerbahce
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 27
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV - 16vos de Final
|Liga de Portoviejo
|vs.
|Macará
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|05:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Gran Bretaña
|vs.
|Lituania
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|08:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Montenegro
|vs.
|Alemania
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|10:00 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Letonia
|vs.
|Turquía
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 27
|✓
|12:30 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Suecia
|vs.
|Finlandia
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 27
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|FIBA Eurobasket Masculino - Fase de Grupos
|Serbia
|vs.
|Estonia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 27
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 2
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 27
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 2
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 27
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Philadelphia Phillies
|vs.
|New York Mets
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 27
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Turquía
|vs.
|Canadá
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 27
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Colombia
|vs.
|México
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 27
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Serbia
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 27
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|China
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 27
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Bulgaria
|vs.
|España
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 27
|✓
|09:25 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 5
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 27
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 27
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 27
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 27
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|611
|1611