Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportesCANVA

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 27 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 27 de agosto

Para este miércoles 27 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 27 14:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 6 Celta de Vigo vs. Betis DSPORTS 610 1610
miércoles 27 11:30 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Qarabag vs. Ferencvaros ESPN 4 NO 1624
miércoles 27 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Copenhagen vs. Basel ESPN 3 623 1623
miércoles 27 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Brujas vs. Rangers ESPN 5 625 1625
miércoles 27 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Benfica vs. Fenerbahce ESPN 621 1621
miércoles 27 19:30 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV - 16vos de Final Liga de Portoviejo vs. Macará DSPORTS 610 1610
miércoles 27 05:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Gran Bretaña vs. Lituania DSPORTS 610 1610
miércoles 27 08:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Montenegro vs. Alemania DSPORTS 610 1610
miércoles 27 10:00 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Letonia vs. Turquía DSPORTS 2 612 1612
miércoles 27 12:30 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Suecia vs. Finlandia DSPORTS 614 1614
miércoles 27 13:15 hs. BÁSQUET FIBA Eurobasket   Masculino - Fase de Grupos Serbia vs. Estonia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 27 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 2 ESPN 2 622 1622
miércoles 27 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 2 ESPN 3 623 1623
miércoles 27 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Philadelphia Phillies vs. New York Mets ESPN 5 625 1625
miércoles 27 04:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Turquía vs. Canadá DSPORTS 614 1614
miércoles 27 04:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Colombia vs. México DSPORTS 2 612 1612
miércoles 27 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Japón vs. Serbia DSPORTS + 613 1613
miércoles 27 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos China vs. República Checa DSPORTS 614 1614
miércoles 27 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Bulgaria vs. España DSPORTS 2 612 1612
miércoles 27 09:25 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 5 ESPN 621 1621
miércoles 27 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 27 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 27 16:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 27 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 27 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 27 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
miércoles 27 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
miércoles 27 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 27 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 611 1611
