Directv: Agenda deportiva para el miércoles 17 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 17de septiembre
Para este miércoles 17 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 17
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Ida
|River Plate
|vs.
|Palmeiras
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 17
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Ida
|Bolívar
|vs.
|Atlético Mineiro
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Ida
|Independiente del Valle
|vs.
|Once Caldas
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 17
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Olympiacos
|vs.
|Pafos
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 17
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Slavia Praga
|vs.
|Bodø/Glimt
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 17
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Liverpool
|vs.
|Atletico de Madrid
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 17
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Ajax
|vs.
|Inter de Milán
|ESPN 3
|623
|1623
|miércoles 17
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|PSG
|vs.
|Atalanta
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 17
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Bayern Múnich
|vs.
|Chelsea
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 17
|✓
|17:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Cleveland Guardians
|vs.
|Detroit Tigers
|ESPN 5
|625
|1625
|miércoles 17
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Bulgaria
|vs.
|Chile
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Cuba
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 17
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Polonia
|vs.
|Países Bajos
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Eslovenia
|vs.
|Alemania
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Japón
|vs.
|Libia
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 17
|✓
|21:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Serbia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 17
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Finlandia
|vs.
|Corea den Sur
|DSPORTS
|614
|1614
|miércoles 17
|✓
|09:00 hs.
|CICLISMO
|Ciclismo - Skoda Tour du Luxemburgo
|Etapa 1
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 17
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 17
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 17
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610