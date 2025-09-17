Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Agenda deportiva DirecTV

Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este miércoles podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el miércoles 17 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 17de septiembre

Para este miércoles 17 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 17 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Ida River Plate vs. Palmeiras ESPN 2 622 1622
miércoles 17 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Ida Bolívar vs. Atlético Mineiro DSPORTS 610 1610
miércoles 17 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Ida Independiente del Valle vs. Once Caldas ESPN 621 1621
miércoles 17 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Olympiacos vs. Pafos ESPN 621 1621
miércoles 17 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Slavia Praga vs. Bodø/Glimt ESPN 2 622 1622
miércoles 17 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Liverpool vs. Atletico de Madrid ESPN 2 622 1622
miércoles 17 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Ajax vs. Inter de Milán ESPN 3 623 1623
miércoles 17 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 PSG vs. Atalanta ESPN 5 625 1625
miércoles 17 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Bayern Múnich vs. Chelsea ESPN 621 1621
miércoles 17 17:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Cleveland Guardians vs. Detroit Tigers ESPN 5 625 1625
miércoles 17 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Bulgaria vs. Chile DSPORTS 610 1610
miércoles 17 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Estados Unidos vs. Cuba DSPORTS 614 1614
miércoles 17 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Polonia vs. Países Bajos DSPORTS 610 1610
miércoles 17 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Eslovenia vs. Alemania DSPORTS 610 1610
miércoles 17 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Japón vs. Libia DSPORTS 614 1614
miércoles 17 21:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Brasil vs. Serbia DSPORTS 2 612 1612
miércoles 17 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Finlandia vs. Corea den Sur DSPORTS 614 1614
miércoles 17 09:00 hs. CICLISMO Ciclismo - Skoda Tour   du Luxemburgo Etapa 1 DSPORTS 2 612 1612
miércoles 17 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 17 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 17 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 17 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
miércoles 17 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
miércoles 17 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 17 20:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 610 1610
miércoles 17 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
miércoles 17 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aquiles Álvarez habló sobre subir el pasaje en Guayaquil: Esto fue lo que dijo

  2. Protestas en Ecuador obligan a hinchas de Once Caldas a caminar hasta Quito

  3. Un loro víctima del narco: rescatan a un ave silvestre con las alas cortadas en Durán

  4. Liverpool vs Atlético de Madrid HOY: Dónde ver EN VIVO y minuto a minuto | Champions

  5. Ambulancia de los bomberos Quito queda inoperativa tras robo en el sur

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. Cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3 de El verano en que me enamoré

  3. Vías cerradas en Ecuador hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

  4. Vías cerradas en Ecuador hoy, 16 de septiembre de 2025: ¿hay paro de transportistas?

  5. Cancillería responde a Gustavo Petro: Jorge Glas sigue siendo ciudadano ecuatoriano

Te recomendamos