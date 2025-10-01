Directv: Agenda deportiva para el miércoles 1 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 1 de octubre
Para este miércoles 1 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|miércoles 1
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Union Saint-Gilliose
|vs.
|Newcastle
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 1
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Qarabag
|vs.
|Kobenhavn
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 1
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Barcelona
|vs.
|PSG
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 1
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Mónaco
|vs.
|Manchester City
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 1
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV
|Leones del Norte
|vs.
|Emelec
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 1
|✓
|19:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Ecuador Ecuabet DirecTV
|Liga de Portoviejo
|vs.
|Universidad Católica
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 1
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|España
|vs.
|México
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 1
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Cuba
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 1
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Australia
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 1
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Marruecos
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 1
|✓
|12:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Fenerbahce
|vs.
|Paris Basketball
|DSPORTS
|616
|1616
|miércoles 1
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de Shanghai
|Ronda 1
|ESPN
|621
|1621
|miércoles 1
|✓
|01:00 hs.
|TENIS
|ATP 500 - China Open
|Final
|ESPN 2
|622
|1622
|miércoles 1
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 1
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 1
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|miércoles 1
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 1
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 1
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|miércoles 1
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|miércoles 1
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Básquet
|DSPORTS 2
|612
|1612
|miércoles 1
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|611
|1611
|miércoles 1
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610