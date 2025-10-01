Expreso
Directv: Agenda deportiva para el miércoles 1 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este miércoles 1 de octubre

Para este miércoles 1 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
miércoles 1 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Union Saint-Gilliose vs. Newcastle ESPN 621 1621
miércoles 1 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Qarabag vs. Kobenhavn ESPN 2 622 1622
miércoles 1 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Barcelona vs. PSG ESPN 621 1621
miércoles 1 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Mónaco vs. Manchester City ESPN 2 622 1622
miércoles 1 16:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV Leones del Norte vs. Emelec DSPORTS 610 1610
miércoles 1 19:00 hs. FÚTBOL Copa Ecuador Ecuabet   DirecTV Liga de Portoviejo vs. Universidad Católica DSPORTS 610 1610
miércoles 1 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos España vs. México DSPORTS + 613 1613
miércoles 1 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Italia vs. Cuba DSPORTS 2 612 1612
miércoles 1 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Argentina vs. Australia DSPORTS 611 1611
miércoles 1 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Brasil vs. Marruecos DSPORTS + 613 1613
miércoles 1 12:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Fenerbahce vs. Paris Basketball DSPORTS 616 1616
miércoles 1 05:30 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de Shanghai Ronda 1 ESPN 621 1621
miércoles 1 01:00 hs. TENIS ATP 500 - China Open Final ESPN 2 622 1622
miércoles 1 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
miércoles 1 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
miércoles 1 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
miércoles 1 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 611 1611
miércoles 1 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 611 1611
miércoles 1 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
miércoles 1 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
miércoles 1 19:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Básquet DSPORTS 2 612 1612
miércoles 1 20:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 611 1611
miércoles 1 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
