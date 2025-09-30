Directv: Agenda deportiva para el martes 30 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 30 de septiembre
Para este martes 30 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 30
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 10 - Clausura
|Newell's
|vs.
|Estudiantes de La Plata
|TYC INTERNACIONAL
|629
|1629
|martes 30
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Atalanta
|vs.
|Brujas
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 30
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Kairat
|vs.
|Real Madrid
|ESPN
|621
|1621
|martes 30
|✓
|12:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Inter de Milán
|vs.
|Slavia Praga
|ESPN 7
|627
|1627
|martes 30
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Atlético de Madrid
|vs.
|Eintracht Frankfurt
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 30
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Chelsea
|vs.
|Benfica
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 30
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Galatasaray
|vs.
|Liverpool
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 30
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Olympique de Marsella
|vs.
|Ajax
|ESPN 6
|626
|1626
|martes 30
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 2
|Pafos
|vs.
|Bayern Munich
|ESPN
|621
|1621
|martes 30
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Egipto
|vs.
|Nueva Zelanda
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 30
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Panamá
|vs.
|Ucrania
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 30
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Chile
|vs.
|Japón
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Sub-20 - Fase de Grupos
|Corea del Sur
|vs.
|Paraguay
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 30
|✓
|13:30 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Baskonia
|vs.
|Olympiacos
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 30
|✓
|13:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Bologna
|vs.
|Real Madrid
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 30
|✓
|19:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 5
|Phoenix Mercury
|vs.
|Minnesota Lynx
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 30
|✓
|21:00 hs.
|BÁSQUET
|WNBA - Semifinal - Juego 5
|Indiana Fever
|vs.
|Las Vegas Aces
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 30
|✓
|04:00 hs.
|TENIS
|ATP 500 - Torneo de Tokio
|Final
|ESPN
|621
|1621
|martes 30
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|16:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 30
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|La Sub 20
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 30
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 30
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 30
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 30
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610