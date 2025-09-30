Expreso
  Agenda deportiva DirecTV

Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.Envato

Directv: Agenda deportiva para el martes 30 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 30 de septiembre

Para este martes 30 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 30 17:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 10 - Clausura Newell's vs. Estudiantes de La Plata TYC INTERNACIONAL 629 1629
martes 30 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Atalanta vs. Brujas ESPN 2 622 1622
martes 30 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Kairat vs. Real Madrid ESPN 621 1621
martes 30 12:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Inter de Milán vs. Slavia Praga ESPN 7 627 1627
martes 30 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Atlético de Madrid vs. Eintracht Frankfurt ESPN 3 623 1623
martes 30 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Chelsea vs. Benfica ESPN 2 622 1622
martes 30 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Galatasaray vs. Liverpool ESPN 5 625 1625
martes 30 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Olympique de Marsella vs. Ajax ESPN 6 626 1626
martes 30 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 2 Pafos vs. Bayern Munich ESPN 621 1621
martes 30 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Egipto vs. Nueva Zelanda DSPORTS 2 612 1612
martes 30 15:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Panamá vs. Ucrania DSPORTS + 613 1613
martes 30 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Chile vs. Japón DSPORTS 610 1610
martes 30 18:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial   Sub-20 - Fase de Grupos Corea del Sur vs. Paraguay DSPORTS + 613 1613
martes 30 13:30 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Baskonia vs. Olympiacos DSPORTS 616 1616
martes 30 13:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Bologna vs. Real Madrid DSPORTS 614 1614
martes 30 19:00 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 5 Phoenix Mercury vs. Minnesota Lynx ESPN 2 622 1622
martes 30 21:00 hs. BÁSQUET WNBA - Semifinal -   Juego 5 Indiana Fever vs. Las Vegas Aces ESPN 2 622 1622
martes 30 04:00 hs. TENIS ATP 500 - Torneo de   Tokio Final ESPN 621 1621
martes 30 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 30 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 30 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 30 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 30 16:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 30 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
martes 30 17:00 hs. PROGRAMAS La Sub 20 DSPORTS + 613 1613
martes 30 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 30 20:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 30 20:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS + 613 1613
martes 30 21:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
