La mejor agenda deportiva de este 9 de mayo está en Directv.
Directv: Agenda deportiva para el martes 28 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 28 de octubre

Para este martes 28 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 28 12:30 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 9 Lecce vs. Napoli ESPN 2 622 1622
martes 28 14:45 hs. FÚTBOL Serie A - Fecha 9 Atalanta vs. AC Milan ESPN 2 622 1622
martes 28 12:30 hs. FÚTBOL Copa de Alemania -   Ronda 2 Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund ESPN 4 NO 1624
martes 28 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Semifinal - Vuelta Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle DSPORTS 610 1610
martes 28 16:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 2 Chile vs. Bolivia DSPORTS 617 1617
martes 28 16:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 2 Uruguay vs. Argentina DSPORTS 616 1616
martes 28 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 2 Ecuador vs. Colombia DSPORTS 616 1616
martes 28 18:00 hs. FÚTBOL Conmebol Liga de   Naciones Femenina - Fecha 2 Paraguay vs. Venezuela DSPORTS 617 1617
martes 28 12:00 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional - Femenino Italia vs. Brasil DSPORTS 2 612 1612
martes 28 15:15 hs. FÚTBOL Copa de la Liga de   Portugal - Cuartos de Final Sporting Lisboa vs. Alverca DSPORTS 614 1614
martes 28 10:30 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Octavos de Final Equipios a confirmar DSPORTS + 613 1613
martes 28 14:00 hs. FÚTBOL Copa Mundial Femenina   Sub-17 - Octavos de Final Equipios a confirmar DSPORTS 619 1619
martes 28 14:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Bayern Munich vs. Real Madrid DSPORTS + 613 1613
martes 28 14:45 hs. BÁSQUET Euroliga - Temporada   Regular Paris Basketball vs. Anadolu Efes DSPORTS 618 1618
martes 28 15:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Leones vs. Regatas DSPORTS 616 1616
martes 28 18:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos San José vs. Pinheiros DSPORTS 2 612 1612
martes 28 05:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 1 ESPN 2 622 1622
martes 28 09:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 1 ESPN 3 623 1623
martes 28 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 4 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers ESPN 2 622 1622
martes 28 22:00 hs. HOCKEY SOBRE HIELO NHL - Temporada   Regular Los Angeles Kings vs. San Jose Sharks ESPN 3 623 1623
martes 28 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 28 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 28 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 28 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 28 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 28 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 28 20:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 28 20:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS + 613 1613
martes 28 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 28 23:59 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
