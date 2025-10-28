Directv: Agenda deportiva para el martes 28 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 28 de octubre
Para este martes 28 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 28
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 9
|Lecce
|vs.
|Napoli
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 28
|✓
|14:45 hs.
|FÚTBOL
|Serie A - Fecha 9
|Atalanta
|vs.
|AC Milan
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 28
|✓
|12:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa de Alemania - Ronda 2
|Eintracht Frankfurt
|vs.
|Borussia Dortmund
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 28
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Semifinal - Vuelta
|Atlético Mineiro
|vs.
|Independiente del Valle
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 2
|Chile
|vs.
|Bolivia
|DSPORTS
|617
|1617
|martes 28
|✓
|16:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 2
|Uruguay
|vs.
|Argentina
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 2
|Ecuador
|vs.
|Colombia
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 28
|✓
|18:00 hs.
|FÚTBOL
|Conmebol Liga de Naciones Femenina - Fecha 2
|Paraguay
|vs.
|Venezuela
|DSPORTS
|617
|1617
|martes 28
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional - Femenino
|Italia
|vs.
|Brasil
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 28
|✓
|15:15 hs.
|FÚTBOL
|Copa de la Liga de Portugal - Cuartos de Final
|Sporting Lisboa
|vs.
|Alverca
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 28
|✓
|10:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Octavos de Final
|Equipios a confirmar
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 28
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Mundial Femenina Sub-17 - Octavos de Final
|Equipios a confirmar
|DSPORTS
|619
|1619
|martes 28
|✓
|14:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Bayern Munich
|vs.
|Real Madrid
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 28
|✓
|14:45 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Temporada Regular
|Paris Basketball
|vs.
|Anadolu Efes
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 28
|✓
|15:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Leones
|vs.
|Regatas
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 28
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|San José
|vs.
|Pinheiros
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 28
|✓
|05:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 28
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 28
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 4
|Toronto Blue Jays
|vs.
|Los Angeles Dodgers
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 28
|✓
|22:00 hs.
|HOCKEY SOBRE HIELO
|NHL - Temporada Regular
|Los Angeles Kings
|vs.
|San Jose Sharks
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 28
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 28
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 28
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 28
|✓
|23:59 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610