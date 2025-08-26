Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el martes 26 de agosto

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 26 de agosto

Para este martes 26 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 26 11:30 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Kairat Almaty vs. Celtic ESPN 621 1621
martes 26 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Pafos FC vs. Estrella Roja ESPN 621 1621
martes 26 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Playoff - Vuelta Sturm Graz vs. FK Bodø/Glimt ESPN 4 NO 1624
martes 26 17:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Uruguay vs. Bahamas DSPORTS 2 612 1612
martes 26 20:10 hs. BÁSQUET FIBA AmeriCup - Fase   de Grupos Estados Unidos vs. Brasil DSPORTS 2 612 1612
martes 26 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 1 ESPN 2 622 1622
martes 26 10:00 hs. TENIS Masters 1000 - US   Open Ronda 1 ESPN 3 623 1623
martes 26 20:30 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular Chicago Cubs vs. San Francisco Giants ESPN 4 NO 1624
martes 26 04:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Argentina vs. Eslovenia DSPORTS 610 1610
martes 26 04:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Francia vs. Suecia DSPORTS 614 1614
martes 26 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Italia vs. Bélgica DSPORTS 2 612 1612
martes 26 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Brasil vs. Puerto Rico DSPORTS 610 1610
martes 26 07:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Estados Unidos vs. República Checa DSPORTS 616 1616
martes 26 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Femenino - Fase de Grupos Tailandia vs. Países Bajos DSPORTS 614 1614
martes 26 08:00 hs. CICLISMO Vuelta a España Etapa 4 ESPN 621 1621
martes 26 09:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 26 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 26 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 26 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 26 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 26 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 26 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS + 613 1613
martes 26 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 26 20:00 hs. PROGRAMAS Marca Femenina DSPORTS 610 1610
martes 26 21:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS + 613 1613
