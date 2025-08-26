Directv: Agenda deportiva para el martes 26 de agosto
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 26 de agosto
Para este martes 26 de agosto, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 26
|✓
|11:30 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Kairat Almaty
|vs.
|Celtic
|ESPN
|621
|1621
|martes 26
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Pafos FC
|vs.
|Estrella Roja
|ESPN
|621
|1621
|martes 26
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Playoff - Vuelta
|Sturm Graz
|vs.
|FK Bodø/Glimt
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 26
|✓
|17:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Uruguay
|vs.
|Bahamas
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 26
|✓
|20:10 hs.
|BÁSQUET
|FIBA AmeriCup - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|Brasil
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 26
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 26
|✓
|10:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - US Open
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 26
|✓
|20:30 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|Chicago Cubs
|vs.
|San Francisco Giants
|ESPN 4
|NO
|1624
|martes 26
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Argentina
|vs.
|Eslovenia
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|04:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Suecia
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 26
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 26
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Brasil
|vs.
|Puerto Rico
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|07:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Estados Unidos
|vs.
|República Checa
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 26
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Femenino - Fase de Grupos
|Tailandia
|vs.
|Países Bajos
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 26
|✓
|08:00 hs.
|CICLISMO
|Vuelta a España
|Etapa 4
|ESPN
|621
|1621
|martes 26
|✓
|09:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 26
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|Marca Femenina
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 26
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS +
|613
|1613