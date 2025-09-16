Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de septiembre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 16 de septiembre
Para este martes 16 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 16
|✓
|17:00 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Libertadores - Cuartos de Final - Ida
|Vélez Sarsfield
|vs.
|Racing
|ESPN
|621
|1621
|martes 16
|✓
|19:30 hs.
|FÚTBOL
|Copa Conmebol Sudamericana - Cuartos de Final - Ida
|Lanús
|vs.
|Fluminense
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Athletic de Bilbao
|vs.
|Arsenal
|ESPN
|621
|1621
|martes 16
|✓
|11:45 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|PSV
|vs.
|Union Saint-Gilliose
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 16
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Tottenham
|vs.
|Villarreal
|ESPN 5
|625
|1625
|martes 16
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Real Madrid
|vs.
|Olympique de Marsella
|ESPN
|621
|1621
|martes 16
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Juventus
|vs.
|Borussia Dortmund
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 16
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|UEFA Champions League - Fase de Liga - Fecha 1
|Benfica
|vs.
|Qarabag
|ESPN 3
|623
|1623
|martes 16
|✓
|18:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Temporada Regular
|San Diego Padres
|vs.
|New York Mets
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 16
|✓
|00:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Irán
|vs.
|Túnez
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 16
|✓
|01:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Ucrania
|vs.
|Argelia
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 16
|✓
|04:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Filipinas
|vs.
|Egipto
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 16
|✓
|05:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Francia
|vs.
|Finlandia
|DSPORTS
|616
|1616
|martes 16
|✓
|08:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Serbia
|vs.
|China
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 16
|✓
|08:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Italia
|vs.
|Bélgica
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|21:00 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Portugal
|vs.
|Colombia
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|21:30 hs.
|VÓLEY
|Campeonato Mundial de Voleibol Masculino - Fase de Grupos
|Qatar
|vs.
|Rumania
|DSPORTS
|614
|1614
|martes 16
|✓
|10:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Curubito Internacional
|DSPORTS
|618
|1618
|martes 16
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 16
|✓
|21:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 16
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610