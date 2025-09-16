Expreso
Agenda deportiva completa para el martes 24 de septiembre, solo en Directv.
Agenda deportiva completa para el martes 16 de septiembre, solo en Directv.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el martes 16 de septiembre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 16 de septiembre

Para este martes 16 de septiembre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 16 17:00 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Libertadores - Cuartos de Final - Ida Vélez Sarsfield vs. Racing ESPN 621 1621
martes 16 19:30 hs. FÚTBOL Copa Conmebol   Sudamericana - Cuartos de Final - Ida Lanús vs. Fluminense DSPORTS 610 1610
martes 16 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Athletic de Bilbao vs. Arsenal ESPN 621 1621
martes 16 11:45 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 PSV vs. Union Saint-Gilliose ESPN 2 622 1622
martes 16 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Tottenham vs. Villarreal ESPN 5 625 1625
martes 16 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Real Madrid vs. Olympique de Marsella ESPN 621 1621
martes 16 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Juventus vs. Borussia Dortmund ESPN 2 622 1622
martes 16 14:00 hs. FÚTBOL UEFA Champions League   - Fase de Liga - Fecha 1 Benfica vs. Qarabag ESPN 3 623 1623
martes 16 18:00 hs. BÉISBOL MLB - Temporada   Regular San Diego Padres vs. New York Mets ESPN 2 622 1622
martes 16 00:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Irán vs. Túnez DSPORTS 614 1614
martes 16 01:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Ucrania vs. Argelia DSPORTS 616 1616
martes 16 04:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Filipinas vs. Egipto DSPORTS 614 1614
martes 16 05:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Francia vs. Finlandia DSPORTS 616 1616
martes 16 08:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Serbia vs. China DSPORTS 614 1614
martes 16 08:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Italia vs. Bélgica DSPORTS 610 1610
martes 16 21:00 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Portugal vs. Colombia DSPORTS 2 612 1612
martes 16 21:30 hs. VÓLEY Campeonato Mundial de   Voleibol Masculino - Fase de Grupos Qatar vs. Rumania DSPORTS 614 1614
martes 16 10:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 16 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 16 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 16 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 16 17:00 hs. PROGRAMAS El Curubito Internacional DSPORTS 618 1618
martes 16 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 16 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 16 21:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
martes 16 23:30 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
