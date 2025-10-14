Expreso
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Este martes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.CANVA

Directv: Agenda deportiva para el martes 14 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 14 de octubre 

Para este martes 14 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
martes 14 10:45 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Estonia vs. Moldavia ESPN 2 622 1622
martes 14 13:30 hs. FÚTBOL Eliminatorias   Europeas Letonia vs. Inglaterra ESPN 2 622 1622
martes 14 21:30 hs. FÚTBOL Amistoso   Internacional México vs. Ecuador EL CANAL DE FÚTBOL PPV 635 1635
martes 14 12:00 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Maccabi Tel Aviv vs. Barcelona DSPORTS 2 612 1612
martes 14 13:15 hs. BÁSQUET Euroliga - Fase   Regular Olympiacos vs. Anadolu Efes DSPORTS + 613 1613
martes 14 05:30 hs. TENIS Ultimate Tennis   Showdown Hong Kong DSPORTS 2 612 1612
martes 14 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
martes 14 12:00 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
martes 14 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 14 15:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
martes 14 16:30 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
martes 14 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 14 18:30 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
martes 14 19:00 hs. PROGRAMAS Lo mejor de DSPORTS Fight DSPORTS 2 612 1612
martes 14 21:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
martes 14 22:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
martes 14 23:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
