Directv: Agenda deportiva para el martes 14 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este martes 14 de octubre
Para este martes 14 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|martes 14
|✓
|10:45 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Estonia
|vs.
|Moldavia
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 14
|✓
|13:30 hs.
|FÚTBOL
|Eliminatorias Europeas
|Letonia
|vs.
|Inglaterra
|ESPN 2
|622
|1622
|martes 14
|✓
|21:30 hs.
|FÚTBOL
|Amistoso Internacional
|México
|vs.
|Ecuador
|EL CANAL DE FÚTBOL PPV
|635
|1635
|martes 14
|✓
|12:00 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Maccabi Tel Aviv
|vs.
|Barcelona
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 14
|✓
|13:15 hs.
|BÁSQUET
|Euroliga - Fase Regular
|Olympiacos
|vs.
|Anadolu Efes
|DSPORTS +
|613
|1613
|martes 14
|✓
|05:30 hs.
|TENIS
|Ultimate Tennis Showdown
|Hong Kong
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 14
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|12:00 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|15:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|16:30 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|18:30 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 14
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|Lo mejor de DSPORTS Fight
|DSPORTS 2
|612
|1612
|martes 14
|✓
|21:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|martes 14
|✓
|23:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610