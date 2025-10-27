Directv: Agenda deportiva para el lunes 27 de octubre
Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 27 de octubre
Para este lunes 27 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.
Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:
|DIA
|DGO
|HORARIO
|TIPO
|TORNEO
|LOCAL/ PROGRAMA
|vs
|VISITANTE
|CANAL
|SD
|HD
|lunes 27
|✓
|14:00 hs.
|FÚTBOL
|Liga Profesional - Fecha 12 - Clausura
|Barracas Central
|vs.
|Boca Juniors
|ESPN
|621
|1621
|lunes 27
|✓
|15:00 hs.
|FÚTBOL
|LaLiga EA Sports - Fecha 10
|Betis
|vs.
|Atlético de Madrid
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|12:00 hs.
|FÚTBOL
|Superliga de Turquía - Fecha 10
|Gaziantep
|vs.
|Fenerbahce
|ESPN 5
|625
|1625
|lunes 27
|✓
|15:30 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|Regatas
|vs.
|Pinheiros
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 27
|✓
|18:00 hs.
|BÁSQUET
|Liga Sudamericana de Baloncesto Masculino - Fase de Grupos
|San José
|vs.
|Leones
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 27
|✓
|05:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 1
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 27
|✓
|09:00 hs.
|TENIS
|Masters 1000 - Masters de París
|Ronda 1
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 27
|✓
|19:00 hs.
|BÉISBOL
|MLB - Serie Mundial - Juego 3
|Toronto Blue Jays
|vs.
|Los Angeles Dodgers
|ESPN 2
|622
|1622
|lunes 27
|✓
|19:00 hs.
|FUTBOL AMERICANO
|NFL - Temporada Regular
|Washington Commanders
|vs.
|Kansas City Chiefs
|ESPN 3
|623
|1623
|lunes 27
|✓
|10:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias Lite
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|11:30 hs.
|PROGRAMAS
|Puede Pasar
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|12:30 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|13:30 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|17:00 hs.
|PROGRAMAS
|Fútbol Total
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|18:00 hs.
|PROGRAMAS
|DSPORTS Noticias
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|19:00 hs.
|PROGRAMAS
|El Juego
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De fútbol se habla así - Ecuador
|DSPORTS
|610
|1610
|lunes 27
|✓
|20:00 hs.
|PROGRAMAS
|De ciclismo se habla así
|DSPORTS 2
|612
|1612
|lunes 27
|✓
|22:00 hs.
|PROGRAMAS
|Más que fútbol
|DSPORTS
|610
|1610