Este lunes podrás ver en Directv, una variedad de deportes.
Directv: Agenda deportiva para el lunes 27 de octubre

Revisa con EXPRESO y Directv, la agenda deportiva para este lunes 27 de octubre

Para este lunes 27 de octubre, DIRECTV presenta como una jornada vibrante para los aficionados al deporte, con una programación repleta de emocionantes eventos y disciplinas que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Conoce más sobre la agenda en EXPRESO:

DIA DGO HORARIO TIPO TORNEO LOCAL/ PROGRAMA vs VISITANTE CANAL SD HD
lunes 27 14:00 hs. FÚTBOL Liga Profesional -   Fecha 12 - Clausura Barracas Central vs. Boca Juniors ESPN 621 1621
lunes 27 15:00 hs. FÚTBOL LaLiga EA Sports -   Fecha 10 Betis vs. Atlético de Madrid DSPORTS 610 1610
lunes 27 12:00 hs. FÚTBOL Superliga de Turquía   - Fecha 10 Gaziantep vs. Fenerbahce ESPN 5 625 1625
lunes 27 15:30 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos Regatas vs. Pinheiros DSPORTS 2 612 1612
lunes 27 18:00 hs. BÁSQUET Liga Sudamericana de   Baloncesto Masculino - Fase de Grupos San José vs. Leones DSPORTS 2 612 1612
lunes 27 05:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 1 ESPN 2 622 1622
lunes 27 09:00 hs. TENIS Masters 1000 -   Masters de París Ronda 1 ESPN 3 623 1623
lunes 27 19:00 hs. BÉISBOL MLB - Serie Mundial -   Juego 3 Toronto Blue Jays vs. Los Angeles Dodgers ESPN 2 622 1622
lunes 27 19:00 hs. FUTBOL AMERICANO NFL - Temporada   Regular Washington Commanders vs. Kansas City Chiefs ESPN 3 623 1623
lunes 27 10:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias Lite DSPORTS 610 1610
lunes 27 11:30 hs. PROGRAMAS Puede Pasar DSPORTS 610 1610
lunes 27 12:30 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así DSPORTS 610 1610
lunes 27 13:30 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 27 17:00 hs. PROGRAMAS Fútbol Total DSPORTS 610 1610
lunes 27 18:00 hs. PROGRAMAS DSPORTS Noticias DSPORTS 610 1610
lunes 27 19:00 hs. PROGRAMAS El Juego DSPORTS 610 1610
lunes 27 20:00 hs. PROGRAMAS De fútbol se habla así - Ecuador DSPORTS 610 1610
lunes 27 20:00 hs. PROGRAMAS De ciclismo se habla así DSPORTS 2 612 1612
lunes 27 22:00 hs. PROGRAMAS Más que fútbol DSPORTS 610 1610
